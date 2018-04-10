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Дэниэл Крейг заявил, что его следующим проектом станет очередной «Бонд»
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Дэниэл Крейг заявил, что его следующим проектом станет очередной «Бонд» 

DTF.RU 2 часа назад
Фото: DTF.RU
Это будет уже 25 фильм про секретного агента.
Актёр Дэниэл Крейг подтвердил, что вернётся к роли агента британской разведки Джеймса Бонда для очередного фильма франшизы, который станет его следующим проектом. Сам Крейг сыграет Бонда уже в пятый раз с 2006 года, благодаря чему обгонит по этому показателю предыдущего исполнителя роли — Пирса Броснана, который снялся в четырёх фильмах серии с 1995 по 2002 год.
Режиссёром 25 ленты о секретном агенте станет Дэнни Бойл, известный по фильмам «На игле», «28 дней спустя» и «Миллионер из трущоб», однако сам Крейг не подтвердил назначение постановщика.
В конце февраля стало известно, что Бойл уже занимается сценарием картины вместе с коллегой Джоном Ходжем, однако тогда предполагалось, что студия MGM спустя несколько месяцев оценит финальный вариант, а уже потом примет решение работать ли с режиссёром или нет. Также рассматривались и другие кандидатуры, например, Дени Вильнёв («Бегущий по лезвию 2049», «Прибытие»), Ян Деманж («71») и Дэвид Маккензи («Любой ценой»), которые бы снимали по другому сценарию.
Тем не менее, уже в середине марта сам Бойл подтвердил, что снимет 25-го «Бонда».
Ранее Крейг говорил, что скорее «перережет себе вены», чем снова вернётся к роли Бонда в очередном фильме, а также отмечал, что согласился бы на появление в следующей картине лишь ради денег. Позднее он объяснил свои слова усталостью от работы над франшизой.
Премьера 25-го фильма про Джеймса Бонда запланирована на 8 ноября 2019 года.
#бонд #кино
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