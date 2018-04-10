Когда Кроу превращается в Керри

Команда эфирного промоушна ТНТ4 создала уникальный для российского телевидения ролик

ТНТ4 готовит к запуску в эфире уникальное промо для еженедельных кинопоказов. В одном 50-секундном ролике совмещены 15 легендарных фильмов, таких как «Гравитация», «Великий Гэтсби», «Темный рыцарь», «Близнецы», «Робокоп», «Транс», «Час пик», «Тупой и еще тупее», «Крепкий орешек», «Старикам тут не место». Промо состоит из идентичных кадров, снятых одним и тем же планом и изображающих одно и то же: поцелуй, бег, перестрелка, погоня и другие узнаваемые сцены. Смотрится же ролик на одном дыхании — как маленький и очень необычный, н овсе же фильм.

Зачем нужно было снимать такой ролик объяснил сам Гавриил Гордеев , директор ТНТ4:

— На основе этого ролика мы занимаемся разработкой нейросети, которая автоматически будет находить нужные кадры для создания промо — например, все кадры с поцелуями или идентичные ракурсы в фильме. С ее помощью мы сможем в течение пяти часов обработать более 588 часов контента, а не тратить на это недели. Такая технология реальна. Это не значит, что мы заменим кого-то из монтажеров на бездушную машину, это значит, что мы освободим их от рутинных задач.

Сейчас же сделать подобное было не просто. По словам Анны Годуновой, руководителя эфирного промо ТНТ4, их команда отсмотрела около 30 часов контента, чтобы отыскать совпадающие моменты в разных фильмах. А саму идею, рассказывает Анна, на ТНТ4 вынашивали уже два года, с 2016-го, но тогда на молодом канале еще не было столь мощной киноколлекции.

В новом промо сотни идентичных кадров из разных фильмов складываются в единый живой, динамичный коллаж. Под маской Бэтмена вполне может оказаться Брюс Уиллис , погоня из «Великого Гэтсби» легко продолжается в «Робокопе», а Рассел Кроу во время поцелуя с Марийон Котийяр неожиданно превращается в Джима Керри.

Смотри кинопоказ по выходным на ТНТ4 и оцените в эфире телеканала уникальный ролик «Одинаково мощное кино»!