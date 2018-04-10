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Актеры «Мстителей 3» не знают сюжет фильма
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Актеры «Мстителей 3» не знают сюжет фильма 

Рамблер 26 минут назад
Фото: Кадр из фильма "Мстители 3: Война бесконечности"
Создатели фильма "Мстители 3: Война бесконечности" настолько засекретили сюжет картины, что даже исполнители главных ролей не видели сценария целиком.
Исполнитель роли Локи, актер Том Хиддлстон в интервью ведущему программы Good Morning America признался, что все актеры будут целиком смотреть фильм вместе со всеми в день премьеры.
"Никто из нас не видел фильм, мы все посмотрим его вместе с вами 27 апреля, так как этот проект настолько засекречен и готовился в обстановке такой секретности. Вот вчера оказали 20-минутную нарезку, и я видел эти кадры впервые",
— удивил ведущего неожиданным признанием актер.
Одним из немногих счастливчиков, кто видел сценарий "Мстителей-3" целиком, стал Бенедикт Камбербэтч, сыгравший Доктора Стрэнджа. Но это, по словам актера, скорее, вынужденный шаг со стороны режиссера:
"У Стрэнджа ответственная партия, ведь ему надо держать под контролем не одну вселенную, так что я должен был понимать всю картину целиком".
Напомним, что в США премьера фильма "Мстители 3: Война бесконечности" состоится 27 апреля, а российские зрители увидят ленту чуть позже — 3 мая.
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