Актеры «Мстителей 3» не знают сюжет фильма

Создатели фильма "Мстители 3: Война бесконечности" настолько засекретили сюжет картины, что даже исполнители главных ролей не видели сценария целиком.

Исполнитель роли Локи, актер Том Хиддлстон в интервью ведущему программы Good Morning America признался, что все актеры будут целиком смотреть фильм вместе со всеми в день премьеры.

"Никто из нас не видел фильм, мы все посмотрим его вместе с вами 27 апреля, так как этот проект настолько засекречен и готовился в обстановке такой секретности. Вот вчера оказали 20-минутную нарезку, и я видел эти кадры впервые",

— удивил ведущего неожиданным признанием актер.

Одним из немногих счастливчиков, кто видел сценарий "Мстителей-3" целиком, стал Бенедикт Камбербэтч , сыгравший Доктора Стрэнджа. Но это, по словам актера, скорее, вынужденный шаг со стороны режиссера:

"У Стрэнджа ответственная партия, ведь ему надо держать под контролем не одну вселенную, так что я должен был понимать всю картину целиком".

Напомним, что в США премьера фильма "Мстители 3: Война бесконечности" состоится 27 апреля, а российские зрители увидят ленту чуть позже — 3 мая.