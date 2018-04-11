Финн Билоус и Евгений Жун Иванов. Райдеры о горных лыжах, зиме и сёрфинге

У новозеландского лыжника Финн Билоус остались незаконченные дела с Олимпиадой.

Финн Билоус приехал в Сочи из самой Новой Зеландии. Для тех, кто не очень дружит с географией, — это под Австралией, если проще — очень далеко от России. Финн — райдер международной команды Quiksilver с особенным неповторимым стилем. Он с детства катается на горных лыжах и просто живёт экстремальными видами спорта. Прорайдер команды Quiksilver Russia, известный сноубордист Евгений «Жун» Иванов, устроил ему настоящий допрос. В нашем материале два профи разговаривают о спорте, Олимпиаде, любви к сёрфингу, лыжам и путешествиям.

Лыжи как стиль жизни

Жун: Все члены твоей семьи катаются на горных лыжах. Расскажи, с чего всё началось у тебя? Финн: Я встал на лыжи в два года, очень рано, как и все в моей семье, в том числе мой отец, для которого лыжи — это работа. Мой брат тоже катается на лыжах, мы часто гоняем на склоне. Что касается меня, как-то я начал прыгать, делать трюки… и, видимо, из-за этого я сейчас тут (смеётся).

Жун: Для тебя лыжи — это хобби или стиль жизни? Финн: Для меня лыжи — это самый любимый вид спорта, они сформировали меня. Они объединяет всю мою семью. Мы все катаемся, и, возможно, благодаря этому между нами есть настоящая связь и взаимопонимание.

Жун: Ты подъезжаешь к трамплину, прыгаешь — летишь, и о чём ты думаешь в воздухе? Финн: Это похоже на автопилот. В это время я думаю только о том трюке, который мне сейчас предстоит исполнить. С самого начала подъёма до тех пор, пока не перехожу в другую зону, я максимально сконцентрирован, все мысли в моей голове только о трюке.

Жун: Что тебе больше всего нравится — джибинг, хафпайп или бигэйр? Финн: Мне нравится комбинация всего, что происходит во время моего проката. Признак хорошего лыжника — это то, что он может одинаково хорошо исполнить прыжок и съехать со склона.

Жун: Твой отец — инструктор по лавинной безопасности. Ты, наверное, эксперт в этой сфере? Финн: Да, у меня есть большой бэкграунд в этом плане. Это действительно помогает, потому что не важно, кто ты есть и чего ты добился, ты всегда можешь оказаться не в том месте и не в то время. Очень важно знать, как правильно поступать в таких ситуациях, и у меня есть подобный опыт.

Жун: Были опасные ситуации? Финн: Ничего серьёзного. Бывало, что немного накрывало снегом, но ничего рискового. У моего отца был случай, когда лавина его полностью накрыла, но он в порядке, так что всё хорошо.

Жун: Расскажи о самом опасном случае, который был у тебя на склоне? Финн: Мне повезло, у меня не было никаких серьёзных и опасных травм. Но когда мне было восемь лет, я решил попробовать исполнить прыжок с большого трамплина. Он мне тогда казался очень большим, ведь я был совсем маленьким и весил тоже немного. Я разогнался, отклонившись назад перед кикером, и часть моей одежды зацепилась за лыжи, видимо, за крепления. Вылетаю я с трамплина и ничего не могу сделать, ведь привязался. Приземление оставляло желать лучшего — это было эпично. Хорошо, что я не переломал все кости.

Жун: Если завтра у тебя выходной и тебе точно не нужно кататься на лыжах, чем ты займёшься? Финн: Мне нравится заниматься разными видами спорта. Я очень люблю сёрфинг и маунтинбайк. Мне нравится активно проводить время.

Жун: Чем вы обычно занимаетесь дома в Новой Зеландии? Финн: Мне повезло, я живу в прекрасном месте. У меня есть всё, что нужно: хорошие горы, парки и трассы. Я всегда занимаюсь спортом и в Новой Зеландии, у меня дома, — для этого есть все условия.

Палки, лыжи, прыжки и сёрфинг

Жун: Что ты думаешь о лыжных палках? Нужны они в современном фристайле? Финн: Чаще всего я катаюсь с ними, но бывает, что и без них. Без них надо ездить время от времени, потому что есть трюки, которые проще оттачивать без них. Например, грэб легче делать без палок.

Жун: Ездить с палками или без палок — это стильно? Финн: Я думаю, это больше зависит от твоих предпочтений. Кто-то думает, что это стильно… для меня на первом плане — удобство и скорость. Когда я катаюсь без палок, это сильно тормозит. Мне удобнее кататься с палками, ведь они сильно помогают во фрирайде.

Жун: Что для тебя самое важное в твоих прыжках? Финн: Сделать всё красиво. Красиво, амплитудно и стайлово. Так, чтобы ты думал, что это далось мне очень легко. Когда я прыгаю, я очень сосредоточен. Ещё, конечно, я не хочу падать, поэтому гладкое приземление — это тоже одна из немаловажных вещей.

Жун: Ты говорил, что любишь сёрфинг, что у него общего с горными лыжами? Финн: Свобода, которая у тебя есть, когда ты занимаешься спортом. Никто не говорит тебе, как покорять волну. Так же, как и никто не говорит тебе, как спускаться с горы. Это креативный аспект, и это то, что объединяет эти два вида спорта.

Жун: Опиши свой идеальный день на лыжах. Финн: Для меня идеальный день — встать не поздно и не рано, примерно в 7-8 утра. Затем хорошо позавтракать, вкусно и сытно — обязательно яичница, бекон и что-то ещё. И сразу отправиться в горы вместе с моими друзьями. Мне нравится кататься весной — это отличное время года.

Впервые в России

Жун: Как тебе на Quiksilver New Star Camp? Финн: Здесь очень круто! Днём я катаюсь. Склоны отличные, очень крутой парк и много-много снега. Вечером всегда есть чем заняться, ну а ночью — потрясные вечеринки. Вы, русские, умеете зажигать.

Жун: Ты первый раз в России и в Сочи? Как впечатления? Финн: Россия потрясающая. Я даже и не знал, чего ждать, когда ехал сюда. Я читал новости в разных медиа и одновременно и нервничал, и был очень взбудоражен перед поездкой. Я не представлял, как это всё будет. Поездка по Сочи вдоль берега моря, перелёт, путешествие по горам — это было потрясающе, мне очень понравилось.

Жун: Согласен, что у нас самые красивые девушки? Финн: Они хороши. Но здесь трудно разговаривать со всеми, потому что мало кто хорошо знает английский. Это даже немного смешно. Ты начинаешь говорить с девушками на английском, а они смотрят на тебя, как будто ты сумасшедший (смеётся).

Олимпиада и новые цели

Жун: В этом году ты попал на Олимпиаду, это всегда было твоей мечтой? Финн: Да, это мечта детства. Я впервые увидел Олимпийские игры, когда только начинал кататься. Тогда фристайл ещё не вошёл в программу Олимпиады. Последние лет шесть я мечтал оказаться там и делал всё возможное, ведь это очень крутое событие. Олимпиада приковывает всеобщее внимание к спорту, это большое и важное дело, поэтому я рад, что стал его частью.

Жун: Было трудно попасть на Игры? Финн: Для меня всё случилось довольно легко. Мне не пришлось как-то особенно готовиться и в чём-то себя менять. Я просто прошёл отбор и поехал на Игры.

Жун: К сожалению, ты не попал в финал, в топ-12 на Олимпиаде. Тебе не хватило меньше балла. Сильно расстроился? Финн: Да, конечно, я был безумно расстроен. Первую попытку я завалил — упал. На второй попытке показал хороший уровень, получил почти 85 баллов, чего обычно хватает, чтобы попасть в финал. Но уровень других лыжников был очень высоким, ведь это Олимпиада. Я просто сидел и смотрел, как после моего проката они отодвигают меня всё дальше и дальше. В итоге парень из Канады стал 12-м, а я пролетел мимо финала. Я учусь на своих ошибках, у меня появляется мотивация для следующих соревнований. Конечно, это было жёстко, но я использую этот опыт, чтобы стать сильнее.

Жун: Поедешь на следующую Олимпиаду? Финн: Обязательно, у меня остались там незавершённые дела. Я хочу отомстить (улыбается).

Жун: Какую самую крутую вещь ты видел в Олимпийской деревне? Финн: Оснащение парка. Мы поехали проверить трассу, и всё было просто идеально. Склоны и трамплины выглядели так, как будто ты находишься в видеоигре. Было очень трудно поверить в то, что мы видели.

Жун: Что ещё впечатлило? Финн: Всё устройство Игр: Олимпийская деревня, форма и то, что мы представляли свою страну — это было самой важной вещью для меня. Я понял, что Олимпиада очень отличается от обычных соревнований, на Олимпиаде ты представляешь что-то большее, чем ты сам.

Жун: Олимпиада закончена, какая следующая цель? Финн: Я хочу совершенствовать мои навыки, учиться новым трюкам, у меня есть несколько на примете. Хочу развиваться, побеждать на соревнованиях и снимать новые видео.

Жун: Будут ли какие-то новые проекты, где тебя можно увидеть? Финн: Ничего пока не буду обещать. Мне бы очень хотелось сделать проект в Новой Зеландии. Показать, из чего сделаны местные райдеры, как мы катаемся, как живём и проводим своё время. У меня на родине можно снять очень много хорошего материала, это отличный способ показать, чем я занимаюсь, показать мою страну изнутри. Для меня это важно.

Жун: Почему лыжи лучше сноуборда? Финн: Я думаю, они очень разные. Не знаю, я просто предпочитаю лыжи, это то, чем я занимаюсь всю свою жизнь. Ну и к тому же, я не катался много на сноуборде, поэтому что круче — это сложный вопрос.

Жун: Есть очень много разных типов лыж: водные, беговые, на колёсиках… Какие бы ты хотел попробовать? Может, водные лыжи? Финн: Я бы хотел покататься на всех вариациях лыж. На водных я кстати катался у себя дома — очень весело.

Жун: Знаешь главное правило горнолыжника? Не ешь жёлтый снег! Ты им пользуешься? Финн: Да! (Смеётся.) Конечно, мы его используем.

Жун: Что хочешь сказать всем, кто нас прочитает? Финн: Я хочу просто сказать спасибо России и всем ребятам из Quiksilver New Star Camp! Я буду рад сюда вернуться, мне у вас очень понравилось.