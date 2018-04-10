Режиссёр из Екатеринбурга снял трогательный фильм о первой свердловской горнолыжке

В Екатеринбурге сняли фильм о первом свердловском горнолыжном комплексе «Флюс». Он появился полвека назад благодаря фанатам, которые были увлечены этим экзотическим для того времени спортом.

— На мой взгляд, фильм получился не только про горные лыжи. И он будет интересен не только лыжникам. Он в целом про увлечённых людей. Про цель. О том, что жизнь коротка и действовать нужно прямо сейчас. И герои нашего фильма действовали. Сейчас некоторым из них уже за 80, но они до сих пор надевают лыжи и живут полной жизнью, — рассказал E1.RU об идее фильма режиссёр Евгений Погребняк

По его словам, он сам регулярно катается на лыжах на «Флюсе» (там сейчас работает клуб Happy Life). Там он и познакомился с людьми, которые построили этот комплекс.

— Эти люди, которые создавали всё вручную, являются отличным мотиватором для современного поколения, которое только и умеет, что нажимать кнопки на клавиатуре, — убеждён Евгений.

Работа над фильмом продолжалась три года. Премьера картины «Happy Life. Полувековая история» состоится 18 апреля в «Салюте». Сеанс начнётся в 19:30.