В Нальчике пройдет молодежный кинофестиваль «Кинокавказ»

Cтолица Кабардино-Балкарии 3 и 4 мая примет первый Северо-Кавказский молодежный кинофестиваль «Кинокавказ», на котором покажут работы кинематографистов в возрасте от 16 до 35 лет.

Жюри фестиваля, в которое войдут специалисты в области кино из Москвы и регионов Северного Кавказа, выберут лучшие короткометражный, социальный, документальный и анимационный фильм, сообщает оргкомитет.

Прием работ и заявок будет открыт до 22 апреля на официальном сайте кинофестиваля www.kinokavkaz.ru.

Местом проведения фестиваля стал Северо-Кавказский государственный институт искусств — единственное высшее учебное заведение искусства и культуры в СКФО.