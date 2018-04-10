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В Нальчике пройдет молодежный кинофестиваль «Кинокавказ»
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В Нальчике пройдет молодежный кинофестиваль «Кинокавказ» 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Cтолица Кабардино-Балкарии 3 и 4 мая примет первый Северо-Кавказский молодежный кинофестиваль «Кинокавказ», на котором покажут работы кинематографистов в возрасте от 16 до 35 лет.
Жюри фестиваля, в которое войдут специалисты в области кино из Москвы и регионов Северного Кавказа, выберут лучшие короткометражный, социальный, документальный и анимационный фильм, сообщает оргкомитет.
Прием работ и заявок будет открыт до 22 апреля на официальном сайте кинофестиваля www.kinokavkaz.ru.
Местом проведения фестиваля стал Северо-Кавказский государственный институт искусств — единственное высшее учебное заведение искусства и культуры в СКФО.
Напомним, что на Северном Кавказе в этом году состоится еще один кинофестиваль — «Хрустальный источник». Он будет проводиться в июле в городе-курорте Ессентуки. Жюри киносмотра возглавит актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов.
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