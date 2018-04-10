Ти Джея Миллера задержали по подозрению в ложном сообщении о заложенной бомбе

Актёра, известного по «Дэдпулу» и сериалу «Кремниевая долина», отпустили под залог.

Как сообщает The Hollywood Reporter, актёра и комика Тодда Джозефа «Ти Джея» Миллера задержали вечером понедельника, 9 апреля, в нью-йоркском аэропорту ЛаГуардия.

По данным правоохранительных органов, 18 марта Миллер якобы позвонил в спасательную службу и заявил, что находится в поезде из Вашингтона в Нью-Йорк. Он сообщил, что у одной из пассажирок «бомба в сумке».

Поезд остановили и эвакуировали всех, кто находился в нём, однако команда сапёров не обнаружила взрывчатки или её следов. Позже выяснилось, что актёр ехал на другом поезде.

Проводник, который ехал вместе с Миллером, заявил, что он сел в поезд пьяным и выпивал по дороге, ругаясь с другими пассажирами. За его поведение его высадили в Нью-Йорке.

Во вторник 10 апреля актёр предстал перед судом, где его отпустили под залог суммой сто тысяч долларов. За ложный звонок спасателям ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Сам актёр никак не прокомментировал ситуацию со своим задержанием.

Ти Джей Миллер — стэндап-комик, известный по ролям в фильмах «Монстро» и «Дэдпул», а также в сериале «Кремниевая долина», который он покинул после четвёртого сезона.

Кроме того, он должен появиться и в сиквеле «Дэдпула», который выйдет в российский прокат 17 мая.

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