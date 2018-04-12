Apple снимет сериал по легендарному Айзеку Азимову

Apple снимет сериал по легендарному Айзеку АзимовуApple получила права на экранизацию сериала по фантастическому циклу Айзека Азимова «Основание».

Действие серии романов происходит во времена, когда представители людской расы разбросаны по нескольким планетам Вселенной, контролируемым Галактической империей. Учёный Хэри Селдон, опираясь на математические методы психоистории, предсказывает падение существующей цивилизации и наступление «темного века» длиной 30 тысяч лет.

Всего цикл насчитывает семь книг, но основной частью считаются три произведения, выпущенные с 1951 по 1953 годы.

Исполнительными продюсерами уже назначены Дэвид Гойер и Джош Фридман . Первый известен по сценариям к фильмам:

• Блэйд

• Тёмный рыцарь

• Человек из стали

• Бэтмен против Супермена: На заре справедливости

Второй — по фильмам «Война миров» и «Терминатор: Хроники Сары Коннор». Кто выступит режиссером, пока неизвестно.

Похоже, у фанатов скоро наступит праздник. Или траур. Зависит от того, как Apple подойдёт к проекту.