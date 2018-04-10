Жанр: комедия, детектив, приключения, криминал
Год: 2014
Страна: США, Германия
Режиссер: Уэс Андерсон
Сценарий: Уэс Андерсон, Стефан Цвейг, Хьюго Гиннесс
Оператор: Роберт Д. Йоумен
Кто снимался в фильме «Отель „Гранд Будапешт“»: Рэйф Файнс, Тони Револори, Сирша Ронан, Эдриан Броуди, Уиллем Дефо, Эдвард Нортон, Матьё Амальрик, Харви Кейтель, Ф. Мюррэй Абрахам, Тильда Суинтон Сюжет фильма «Отель „Гранд Будапешт“» Немолодая, богатая постоянная гостья отеля «Гранд Будапешт», расположенного в горах восточноевропейской страны Зубровки, мадам Д., много лет очень тесно дружит с главным консьержем заведения, мсье Густавом. Мадам Д. делится с ним опасениями за свою жизнь и, действительно, вскоре умирает. При оглашении ее завещания оказывается, что она отписала необыкновенно дорогую картину «Мальчик с яблоком» мсье Густаву. Сын покойной, несогласный с завещанием, обвиняет Густава в убийстве матери. На помощь мсье Густаву приходит коридорный Зеро Мустафа. Интересные факты о фильме «Отель „Гранд Будапешт“»:
На роль месье Густава был утвержден Джонни Депп, но в итоге его место занял Рэйф Фанс. На роль 84-летней вдовы рассматривалась Анджела Лэнсбери, но ей пришлось отказаться от этого предложения. Гораздо более молодой Тильде Суинтон, в итоге сыгравшей эту роль, ежедневно по несколько часов накладывали возрастной грим. В отель «Гранд Будапешт» для съемок превратили старый универмаг Karstadt, находящийся в городке Герлиц на границе Германии, Чехии и Польши. Картину «Мальчик с яблоком» написал не Иоганн Ван Хойт-мл, а популярный британский художник Майкл Тэйлор по заказу Уэса Андерсона. Парфюм L'Air de Panache, сыгравший в фильме не последнюю роль, в действительности не существовал. Но все же был создан на волне ажиотажа вокруг фильма. Бренд Nose, выпустивший его, доверил фантазию на эту тему известному парфюмеру Марку Бакстону. В широкую продажу он не поступал. Бюджет фильма составил 23 млн евро. В мировом прокате он заработал почти 173 млн долларов или немногим более 141 млн евро.
Трейлер фильма «Отель „Гранд Будапешт“»: https://www.youtube.com/watch?v=OUw5JaaGNQc Кадры из фильма «Отель „Гранд Будапешт“»:
Кадр из фильма «Отель „Гранд Будапешт“»
Кадр из фильма «Отель „Гранд Будапешт“»
Кадр из фильма «Отель „Гранд Будапешт“»
Кадр из фильма «Отель „Гранд Будапешт“»
Кадр из фильма «Отель „Гранд Будапешт“»
Кадр из фильма «Отель „Гранд Будапешт“»