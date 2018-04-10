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Итальянский режиссер прилетел на премьеру своего фильма в Новосибирске
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Итальянский режиссер прилетел на премьеру своего фильма в Новосибирске 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Сегодня, 10 апреля, в «Победе» открылся фестиваль современного итальянского кино N. I. C. E.
На юбилейном, 10-м фестивале N. I. C. E (New Italian Cinema Events) будут показаны фильмы современных итальянских режиссеров. Автор картины «Светлое будущее» режиссер Фабио Молло специально прилетел в Новосибирск, чтобы пообщаться со зрителями на открытии фестиваля и после показа его фильма.
«Десять лет назад мы начали этот фестиваль здесь, в Новосибирске. И все эти годы нашей целью было представлять первые или вторые фильмы итальянских режиссеров. Мы также представляем в Италии российские фильмы. В Новосибирск мы привозим фильмы самых различных жанров: фантастические, комедийные и трагические — самые разнообразные жанры. Характерной особенностью именно этого фестиваля будет то, что в каждом фильме жанры смешаны», — сказал на пресс-конференции исполнительный директор фестиваля Альберто Ди Мауро, который также очень тепло отозвался о фильмах новосибирского режиссера Андрея Звягинцева.
Картины Звягинцева неоднократно брали призы на крупнейших международных кинофестивалях, а его «Возвращение» и «Левиафан» были включены ВВС в список ста величайших лент XXI века.
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