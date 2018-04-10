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Реклама в продолжении фильма «О чём говорят мужчины» заняла почти 10% всего фильма
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Реклама в продолжении фильма «О чём говорят мужчины» заняла почти 10% всего фильма 

DTF.RU 2 часа назад
Фото: DTF.RU
Точное количество продакт-плейсмента подсчитали на «Пикабу».
Очередное продолжение российского фильма «О чём говорят мужчины» под названием «О чём говорят мужчины. Продолжение» появилось в кинотеатрах 22 февраля, а 5 апреля вышла цифровая версия картины.
Пользователь «Пикабу» под ником Orangaaa рассказал другим посетителям ресурса, что ещё во время просмотра ленты в кинозале обратил внимание на «огромное количество абсолютно незаметной и совсем не бросающейся в глаза рекламы», а спустя несколько дней после выхода «домашней» версии решил точно посчитать общее время, которое в ней занимает продакт-плейсмент.
Для этого он считал моменты с появлением логотипов, читаемых названий и даже упоминания в диалогах, но не учитывал логотипы и упоминания РЖД, так как по сюжету герои едут в поезде.
Orangaaa сообщил, что различная реклама в общей сложности длится 487 секунд из 5370, что составляет примерно 9% всей продолжительности фильма. Из этого также следует, что зритель видит в кадре тот или иной бренд примерно каждые 11 секунд, а всего их в картине оказалось больше десятка.
Например, спустя минуту после начала фильма можно увидеть логотип «Яндекс. Такси», в конце и в начале появляется реклама «Бинбанка», а чипсы Lay's периодически видно в кадре на протяжении 16 минут. Кроме того, герои фильма несколько раз играют в World of Tanks, а также пьют водку «Пять озёр». Рекламируются и другие бренды, например, авиакомпания «Россия», пиво «Бочка», бани «Садуны» и автомобили Audi.
Полный список с указанием точных таймкодов можно найти в оригинальном сообщении пользователя на «Пикабу».
В российских фильмах часто можно заметить много продакт-плейсмента, причём во многих картинах часто появляются одни и те же крупные компании. Тем не менее, об огромном количестве рекламы в ленте «О чём говорят мужчины. Продолжение» говорили ещё после её выхода, в том числе и журналисты в своих рецензиях.
За всё время проката в России фильм собрал в общей сложности около семи миллионов долларов, однако его бюджет неизвестен.
#кино #фан
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