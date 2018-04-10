Реклама в продолжении фильма «О чём говорят мужчины» заняла почти 10% всего фильма

Точное количество продакт-плейсмента подсчитали на «Пикабу».

Очередное продолжение российского фильма «О чём говорят мужчины» под названием «О чём говорят мужчины. Продолжение» появилось в кинотеатрах 22 февраля, а 5 апреля вышла цифровая версия картины.

Пользователь «Пикабу» под ником Orangaaa рассказал другим посетителям ресурса, что ещё во время просмотра ленты в кинозале обратил внимание на «огромное количество абсолютно незаметной и совсем не бросающейся в глаза рекламы», а спустя несколько дней после выхода «домашней» версии решил точно посчитать общее время, которое в ней занимает продакт-плейсмент.

Для этого он считал моменты с появлением логотипов, читаемых названий и даже упоминания в диалогах, но не учитывал логотипы и упоминания РЖД , так как по сюжету герои едут в поезде.

Orangaaa сообщил, что различная реклама в общей сложности длится 487 секунд из 5370, что составляет примерно 9% всей продолжительности фильма. Из этого также следует, что зритель видит в кадре тот или иной бренд примерно каждые 11 секунд, а всего их в картине оказалось больше десятка.

Например, спустя минуту после начала фильма можно увидеть логотип «Яндекс. Такси», в конце и в начале появляется реклама «Бинбанка» , а чипсы Lay's периодически видно в кадре на протяжении 16 минут. Кроме того, герои фильма несколько раз играют в World of Tanks, а также пьют водку «Пять озёр». Рекламируются и другие бренды, например, авиакомпания «Россия» , пиво «Бочка», бани «Садуны» и автомобили Audi.

Полный список с указанием точных таймкодов можно найти в оригинальном сообщении пользователя на «Пикабу».

В российских фильмах часто можно заметить много продакт-плейсмента, причём во многих картинах часто появляются одни и те же крупные компании. Тем не менее, об огромном количестве рекламы в ленте «О чём говорят мужчины. Продолжение» говорили ещё после её выхода, в том числе и журналисты в своих рецензиях.

За всё время проката в России фильм собрал в общей сложности около семи миллионов долларов, однако его бюджет неизвестен.

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