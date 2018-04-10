В Детройте завтра пройдёт премьера фильма «Русская пятёрка» про российских хоккеистов

«Завтра будет премьера фильма «Русская пятёрка» в Детройте. Три тысячи билетов были проданы за несколько минут. Люди благодарны нашей пятерке и нашим хоккеистам за то, что вернули Кубок Стэнли в Детройт. Это у них никогда не сотрётся в памяти», — приводит слова Фетисова Sport24.

Он также рассказал, что «Русская пятёрка» является примером, каким должны быть отношения между Россией и США.

«Этот фильм американцев о советских и российских игроках — наглядный пример тому, что при всём нагнетании такие истории помнят и привалируют», — отметил Фетисов.

Ранее Фетисов прокомментировал рекомендацию представителя Белого дома американским болельщикам воздержаться от поездки на чемпионат мира по футболу 2018 года в России.