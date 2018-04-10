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Роднянский и Звягинцев сделают первый в истории Голливуда проект на русском языке
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Роднянский и Звягинцев сделают первый в истории Голливуда проект на русском языке 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Продюсер Александр Роднянский и режиссер Андрей Звягинцев совместно с американской студией Paramount снимут сериал на русском языке. Об этом продюсер рассказал в рамках проекта First talk во вторник.
"Несколько недель назад, это очень быстро произошло, нам предложили сделать нечто, на нашем материале, имеющее отношение к одному из фильмов, который мы делали, и это оказалась большая голливудская студия Paramount… я сказал сразу, что, если это по-русски, мы делаем в России, и это вы финансируете, и дальше это выходит там, где вы считаете нужным", — сказал Роднянский. Он отметил, что это будет первый проект в истории студии Paramount и всего «большого Голливуда, который делается на русском языке».
В марте издание "Ведомости" сообщило о совместном с неоднократным номинантом на премию «Оскар» режиссером Андреем Звягинцевым и продюсером Александром Роднянским проекте студии Paramount. В издании также отмечалось, что сериал будет сниматься в Москве.
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