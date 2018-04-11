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Володин призвал ответить на «хамское» поведение США
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Володин призвал ответить на «хамское» поведение США 

РИА Новости 40 минут назад
РИА НОВОСТИ. РФ ПОРА ОТВЕТИТЬ НА ХАМСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ США, НА НЕПРИКРЫТЫЙ ЛОББИЗМ США СВОИХ ИНТЕРЕСОВ, НА СОЗДАНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ РАБОТЫ БИЗНЕСА РФ — ВОЛОДИН
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