Ещё
Володин призвал создавать больше фильмов о войне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Володин призвал создавать больше фильмов о войне 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Госдуме во вторник состоялся предпремьерный показ кинофильма «Собибор». Спикер палаты Вячеслав Володин высоко оценил кинокартину и призвал создавать больше фильмов о подвигах простых людей во время Великой Отечественной войны.
«Я хочу поблагодарить всех тех, кто участвовал в создании этого очень тяжелого фильма. Нам нужно снимать больше таких картин для того, чтобы эти преступления не повторились никогда», — сказал Володин.
Депутат также отдельно поблагодарил первого заместителя Комитета Госдумы по культуре Елену Драпеко за организацию показа фильма в палате, а также режиссера фильма Константина Хабенского.
«Константину Хабенскому удалось сыграть такую сложную роль человека, который прожил непростую жизнь — еврея по национальности, советского офицера, героя Александра Печёрского», — отметил спикер.
В свою очень, председатель правления некоммерческой организации «Фонд Александра Печерского» Илья Васильев поблагодарил Вячеслава Володина за поддержку в работе по увековечению памяти Печёрского.
Фильм «Собибор» посвящён восстанию в одноименном нацистском лагере в Польше в 1943 году. Концлагерь Собибор действовал с мая 1942 года по октябрь 1943 года. Лагерь перестал существовать после восстания узников, которое возглавил советский офицер Александр Печёрский.
Парламентская газета: последние новости
Фильм «Аритмия» стал победителем премии «Ника» в пяти главных номинациях Пермский хор musicAeterna получил международную премию Opera Awards — оперного «Оскара» Столетие комсомола отметили в Госдуме
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женщина «оторвала» себе нос в прямом эфире3
Самые красивые итальянки в истории кино5
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову6
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»2
«Викинги» и еще 6 крутых исторических сериалов
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение