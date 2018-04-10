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«Хладнокровный Люк»
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«Хладнокровный Люк» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: драма, криминал
Страна: США  Год: 1967
Режиссёр: Стюарт Розенберг
Сценаристы: Донн Пирс, Фрэнк Пирсон, Хэл Дреснер
Продюсеры: Гордон Кэрролл, Картер Де Хевн мл.
Кто снимался в фильме «Хладнокровный Люк»: Пол Ньюман, Джордж Кеннеди, Дж. Д. Кэннон, Лу Антонио, Роберт Дривас, Стразер Мартин, Джо Ван Флит, Клифтон Джеймс, Морган Вудворд, Люк Аскью Сюжет фильма «Хладнокровный Люк» Люк попадает в тюрьму на два года за то, что в нетрезвом виде сломал несколько парковочных аппаратов на автостоянке. Там он проявляет непокорный бунтарский характер и стойко выдерживает постоянные издевательства и побои. За это сильного духом героя уважают сокамерники, и ненавидят надзиратели. Когда мужчина узнает о смерти матери, его специально закрывают в карцере, чтобы предотвратить побег. Разозленный такой несправедливостью, он все же пытается сбежать, как только его выпускают из карцера. За это условия его содержания и пытки ужесточаются. После нескольких неудачных попыток побега, Люк, всегда выступавший против системы, становится для заключенных настоящей легендой. Интересные факты о фильме «Хладнокровный Люк»:
В сцене, где герои укладывают дорожное покрытие, актеры успели покрыть асфальтом почти 1,5 км дороги. Для съемок знаменитой сцены с поеданием яиц было сварено около 200 яиц. Чтобы актеры лучше вживались в свои роли режиссер Стюарт Розенберг запретил их женам приходить на съемочную площадку. Для съемок знаменитой сцены с поеданием яиц было сварено около 200 яиц. Для режиссера Стюарта Розенберга и актера Пола Ньюмана картина стала первым совместным проектом из четырех.
Трейлер фильма «Хладнокровный Люк»: https://www.youtube.com/watch?v=1i8StHu9rTg
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