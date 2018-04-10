Дилан О’Брайен и Томас Сангстер снова поцеловались

«Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» вышел на в Америке, и фанаты уже успели поделиться в забавными роликами и фотографиями актеров со съемок. В центре внимания, как обычно, были Дилан О’Брайен (Dylan’Brien), Томас Сангстер (Thomas) и их страстные отношения. Помнится, еще на съемках первой части фильма «Бегущий в лабиринте» парни практически поцеловались. Здесь же они, по-видимому, решили завершить начатое. Расстаются все-таки, и прощальный поцелуй нужен как никогда. К сожалению, маски немного мешали парням. Более того, одна из фанаток поделилась кадрами, на которых Дилан носит Томаса на руках во время съемок финальной сцены между Томасом и Ньютом. Глядите, любовь буквально витает в воздухе! Надеемся, в будущем эти двое еще поучаствуют в совместных проектах на радость поклонникам.