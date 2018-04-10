В Госдуме состоялся предпремьерный показ фильма «Собибор»

МОСКВА 10 апреля. / ТАСС /. Предпремьерный показ фильма «Собибор» прошел во вторник в Госдуме в рамках парламентского киноклуба, передает корреспондент ТАСС.

Перед просмотром первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко поблагодарила актера Константина Хабенского , который выступил в качестве режиссера фильма и сыграл в нем главную роль, за предоставленную депутатам возможность посмотреть картину одними из первых. Она напомнила, что фильм рассказывает о советском офицере Александре Печерском , который возглавил восстание в нацистском концлагере Собибор в Польше.

"Давайте поблагодарим тех, кто снял эту замечательную картину", — обратился к залу спикер Госдумы Вячеслав Володин после просмотра, предположив, что Хабенскому эта роль далась нелегко. «Фильм очень тяжелый, но смотреть его надо, надо, чтобы подобное никогда не повторялось», — подчеркнул председатель нижней палаты парламента.

Глава Фонда «Холокост» Алла Гербер также поблагодарила создателей фильма за честность и смелость в раскрытии такой сложной темы. «В этой картине он [Хабенский] не побоялся быть евреем, он не побоялся быть честным, он не побоялся этой жуткой жестокости», — поделилась впечатлениями правозащитница.

В свою очередь руководитель Фонда Александра Печерского Илья Васильев напомнил, что подвиг узников Собибора долгое время был неизвестен: так, рассказал он, только «через четверть века после его смерти в 1990 году Печерский был посмертно награжден орденом Мужества указом президента России».

За помощь в увековечивании памяти узников Собибора, и в появлении картины в частности, Васильев поблагодарил в том числе и председателя Госдумы. «Мы особенно благодарны Вячеславу Викторовичу Володину за его содействие как нашему мемориальному начинанию в прошлом, так и за возможность сегодня показать этот фильм», — сказал он.