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История Т-34: фильм «Танки» первыми посмотрели российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим
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История Т-34: фильм «Танки» первыми посмотрели российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Картина «Танки» посвящена подвигу военного конструктора Михаила Кошкина, который рискнул жизнью и отправился в секретный пробег, чтобы доказать самому Сталину уникальность своего изобретения — легендарного Т-34.
Российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим в Сирии первыми посмотрели фильм «Танки» о военном конструкторе Михаиле Кошкине. Действие фильма разворачивается накануне Великой Отечественной войны.
Согласно сюжету, инженер разрабатывает прототип своего легендарного Т-34 и, чтобы доказать Сталину уникальность изобретения, отправляется из Харькова в Москву в секретный пробег прямо на боевой машине. Этот пробег превращается в гонку, полную приключений, где меньшее из зол — это бездорожье.
В главных ролях — Андрей Мерзликин и Аглая Тарасова. Над картиной «Танки» трудились создатели «28 панфиловцев» — режиссер Ким Дружинин и продюсеры Олег Антипов и Дмитрий Щербанов.
Артиллерия открывает огонь по танкам Т-34. Экипаж машины боевой цел, техника не повреждена. За сражением на экране пристально следят те, кто знают не понаслышке, насколько важна крепкая броня и мощное оружие.
В полевом клубе большой ажиотаж среди военнослужащих. Дебютный показ фильма за три недели до официальной премьеры с участием съемочной группы состоялся на зарубежной авиабазе. В российской армии такого еще не было.
В основе сценария — знаменитый испытательный пробег Т-34 от харьковского завода до Москвы марте 1940 года. Выпуск новой серии танков должен был лично одобрить Сталин. Чтобы как можно скорее начать массовое производство, создатель Т-34 Михаил Кошкин идет на решительный шаг — проехать более 700 километров на созданных им боевых машинах. Иначе была вероятность, что лучший танк Великой Отечественной войны так и остался бы прототипом.
«Игра актеров очень понравилась. Андрей Мерзликин, конечно, молодец, как всегда. Нам действительно повезло в этом плане, что мы увидели первыми еще до премьеры. Конечно, всем советую посмотреть этот фильм», — поделился музыкант военного оркестра Алексей Зиновьев.
По сценарию фильма, на советского изобретателя и его разработку начинают охоту немецкие диверсанты, которые всеми способами пробуют уничтожить Т-34. Красноармейцы из-за секретности операции о пробеге ничего не знают и принимают незнакомые танки за вражеские. Они тоже пытаются сорвать планы Кошкина. Однако остановить легендарного конструктора уже невозможно.
«Насколько я знаю, он действительно не то, чтобы раскаялся, но признал свою ошибку. Но антагонист, потому что, действительно, в этот момент была борьба концепций, скажем так. Одни считали, что танки должны быть такие, другие считали, что танки должны быть другие. И все это зависело от тех задач, которые стояли», — рассказал исполнитель роли командарма Александр Тютин.
Ближайшая задача съемочной группы — представить «Танки» на московском международном кинофестивале в рамках внеконкурсной программы. В широкий прокат выход картины запланирован не только в России, но и в Европе, а также странах Азии и даже Южной Америки. Премьера назначена на 26 апреля.
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