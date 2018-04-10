На российской авиабазе «Хмеймим» состоялась премьера фильма «Танки»

Вечером 8 апреля за три недели до старта всероссийского проката первыми зрителями приключенческой ленты «Танки» стали российские военнослужащие авиабазы «Хмеймим» в Сирии, выполняющие специальные задачи по борьбе с международным терроризмом.

Вечером 8 апреля за три недели до старта всероссийского проката первыми зрителями приключенческой ленты «Танки» стали российские военнослужащие авиабазы «Хмеймим» в Сирии, выполняющие специальные задачи по борьбе с международным терроризмом.

«Мы гордимся тем, что предпремьерный показ фильма состоялся именно здесь, в Сирии, и картину первыми посмотрели военнослужащие, которые являются наследниками боевой славы участников Великой Отечественной войны, — говорит продюсер «Танков» Дмитрий Щербанов. — Наши военные в Сирии каждый день встречаются лицом к лицу с мировым врагом — терроризмом, таким же злом, каким являлся фашизм 80 лет назад».

Перед показом фильма зрителям были показаны видео-обращения Андрея Мерзликина , который исполнил в фильме «Танки» роль конструктора Т-34 Михаила Кошкина , и Министра культуры России Владимир Мединского. Владимир Мединский, обращаясь к военнослужащим авиабазы «Хмеймим», сказал: «Я очень надеюсь на то, что после просмотра „Танков“ молодому зрителю подобно героям фильма захочется получить настоящую профессию инженеров, конструкторов, стать учеными, стать солдатами и офицерами, защищающими нашу Родину».

«Сегодня мы стали наследниками творческих бригад, которые поднимали дух наших бойцов во время Великой Отечественной войны, — сказал сопродюсер фильма Олег Антипов. — Мы общались с ребятами и видели их глаза во время показа. Приятно, что на два часа нашей встречи и просмотра смогли их перенести в обычный мир без войны».

Фильм «Танки» основан на реальных событиях и рассказывает об инженере Михаиле Кошкине, который накануне войны с фашистской Германией разрабатывает прототип нового инновационного танка Т-34. Чтобы доказать уникальность боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом. Но вскоре пробег превращается в непредсказуемую гонку, где бездорожье лишь меньшее из зол… Пройдя череду опасных приключений и благодаря безупречным техническим и боевым качествам новых танков, героям удается одержать верх над преследователями и доказать превосходство Т-34.

По словам российских военнослужащие авиабазы «Хмеймим», фильм очень понравился, картина прививает чувства патриотизма, долга и ответственности за свое дело перед Родиной.