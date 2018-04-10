Владельцы кинотеатров просят продюсеров фильма «Тренер» обеспечить диалог с дистрибьютором

МОСКВА, 10 апреля. / ТАСС /. Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) обратилась к продюсерам выходящей в прокат в РФ 19 апреля отечественной ленты «Тренер» с жалобой на действия дистрибьютора фильма — компании «Централ партнершип». Как заявляют в открытом письме члены ассоциации, выдвинутые компанией условия новой редакции лицензионного договора неприемлемы для кинотеатров и ставят под вопрос прокат «Тренера».

Как напомнили в АВК, в декабре прошлого года операторы кинопоказа выступили с заявлением против новой редакции договора и требования подписать его в кратчайшие сроки. «Ассоциация, которая объединяет свыше 180 кинотеатров и 1100 залов, выразила общее мнение участников рынка кинопроката о том, что указанное новое лицензионное соглашение о прокате фильмов не только является проявлением неуважения и недоверия ко всем российским кинотеатрам, но и содержит ряд норм, существенно изменяющих практику делового оборота в сфере кинотеатрального показа», — говорится в письме, опубликованном во вторник на странице ассоциации в Facebook. Отмечается, что новая редакция, в частности, предусматривает 16 видов штрафных санкций для кинотеатров в размере от 100 тыс. рублей до 1 млн рублей, но ни одной для дистрибьютора.

"Дистрибьютор пытается всеми возможными способами заставить кинотеатры «прогнуться» и подписать новое лицензионное соглашение.

Основным рычагом давления на отрасль, к нашему величайшему сожалению, стал ваш проект «Тренер». ООО «Централ партнершип сейлз хауз» прямо увязывает работу с вашим проектом с подписанием необходимого им лицензионного соглашения", — добавили в ассоциации.

"В связи с отсутствием конструктивного партнерского диалога с ООО «Централ партнершип сейлз хауз» и огромным желанием работать с этим большим отечественным проектом, мы, члены АВК, вынуждены обратиться к студии «ТРИТЭ», Даниле Козловскому как режиссеру, Фонду кино и прочим заинтересованным лицам с просьбой предложить нам альтернативную возможность работы с вашим фильмом", — заявили там.