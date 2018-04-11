Любовь, шпионаж, БДСМ, вампиризм: Алексей Воробьев перевоплотился в персонажей популярных фильмов

Алексей Воробьев представил новый комедийный клип «Круглосуточно твой». Компанию артисту составила Катя Блейри, победительницей конкурса, который устроил в своем Instagram Воробьев. По сюжету оба — актеры, которые оказываются на съемочной площадке самых топовых фильмов: «Титаник», «50 оттенков серого», «Город грехов», «Агент 007» и других. Но у персонажей Кати и Алексея творческий тандем не особенно состоялся: они постоянно ссорятся, выясняют отношения, тем самым мешая работе. Но в конечном итоге герои не только найдут общий язык, но и влюбятся друг в друга.

Чем же закончится новая режиссерская работа, узнаешь, нажав на play и досмотрев клип до конца. А после не забудь поделиться с нами своими мыслями: как тебе новое прочтение известных фильмов в исполнении Алексея Воробьева?

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Фото:Instagram