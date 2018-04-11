Фото: Шарлиз Терон на красной дорожке кинофестиваля в Сан-Франциско

Совсем скоро в российском прокате стартует картина «Опасный бизнес» с Шарлиз Терон в главной роли, и свою промо-кампанию к релизу актриса уже откатала, но не останавливается на этом. Сейчас Шарлиз продвигает свой новый фильм «Талли», ради которого набрала и скинула 16 килограмм.

Судя по тому, как выглядит сейчас Терон, лишний вес, который ей пришлось срочно набрать ради роли в «Талли», ушел безвозвратно. Актриса выглядит шикарно и решила подчеркнуть это кожаными шортами и блузкой с глубоким вырезом, в которых она появилась на дорожке кинофестиваля в Сан-Франциско.

Фильм «Талли» расскажет о ситуации, в которой оказалась мать-одиночка по имени Марло. В скором времени её вновь ждёт пополнение — и это будет уже четвертый ребенок. Внезапно в жизни героини появляется няня, которая поможет справиться со всеми памперсами, готовкой и уборкой, но вот сможет ли Марло оценить свое счастье? В России «Талли» выходит в прокат с 12 июля.

Трейлер:

попкорнnews