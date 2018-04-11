Что стоит посмотреть в апреле 2018

В апреле ожидается достаточное количество кинопремьер. Самые громкие из них находятся в этом списке и будут доступны также в сети интернет по адресу kinoprofi.org.

Среди новинок есть направления различных жанров: от боевиков до комедий. Широко представлены фильмы ужасов.

1. "Тихое место"

Родители с двумя детьми живут в абсолютной тишине, опасаясь монстров, готовых наброситься на них из-за малейшего звука. Данный ужастик является одним из самых ожидаемых в этом году

2. "Мария Магдалина"

Оставив семью с предрассудками, молодая женщина отправляется в Иерусалим с толпой единомышленников, ведомой своим духовным лидером. То была Мария Магдалина.

3. "Винчестер. Дом, который построили призраки"

Фильм о вдове, которая построила громаднейший дом для успокоения призраков людей, убитых детищем их семейного бизнеса.

4. "Голодные сердца"

У счастливой семейной пары появляется ребенок. Молодая мать все свое время проводит с младенцем и чрезвычайно о нем заботится. Но со временем ее методы ухода за ребенком начинают вызывать опасения у отца и родни. Вероятно, излишняя забота стала наносить вред здоровью малыша.

5. "Взрослые игры"

Подростки решили вывести на чистую воду (предполагаемого)

учителя-педофила. Они плохо представляли к каким событиям это приведет.

6. "Титан"

Эксперимент по созданию сверхлюдей, способных выжить после апокалипсиса и выжить в условиях другой планеты, обернулся катастрофой. Члены эксперимента мутировали и вышли из-под контроля.

7. "Третья волна зомби"

Большую часть тех, кто обратился в зомби после вспышки вируса, удалось исцелить. Однако, общество относится к ним с подозрением и опаской.

Многие не хотят жить с ними бок о бок. И это недовольство может привести к войне.

8. "За бортом"

Обиженная героиня этой истории воспользовалась потерей памяти своего бывшего босса-богача и солгала ему, что он ее муж, у них двое детей, и он работает на стройке.

9. "Логово Монстра"

Удача отвернулась от двух парковщиков, обчищающих дома богачей, пока те ужинают. Они вломились в дом опасного человека, у которого есть тайны. И знание этих тайн грозит парням гибелью.

10. "Рэмпейдж"

Ученый-приматолог хочет спасти своего друга, по случайности оказавшегося под воздействием неизвестного вещества, вызывающего генную модификацию.

Его давний друг, ныне примат гигантских размеров, вместе с другими модифицированными хищниками крушат Чикаго.

11. "Опасный бизнес"

Сотрудник фармацевтической компании похищен во время своей поездки в Мексику, где он должен был доставить формулу в лабораторию. Шансы остаться в живых у него невелики после того, как он был втянут в опасный бизнес и оказался между двух огней.

12. "Привидение"

Юная девушка влюбляется в таинственный дух, который каждый день пробуждается в новом теле. Их связь настолько сильна, что заставляет их встречаться снова и снова. Но такое будущее начинает казаться слишком размытым и неопределенным.

13. "Талли"

Это комедия о материнстве, и как бывает тяжело быть матерью, особенно многодетной. Героиня этого фильма — уставшая мать-одиночка с тремя детьми получает лучший из возможных подарков: ее брат подарил ей няню.

14. "Правда или действие"

«Правда или вызов» не считается опасной игрой, по крайней мере до тех пока не вмешивается смерть. Поскольку становится неизвестно, останется ли кто-нибудь из участников в живых.

15. "Дыши во мгле"

Париж окутал туман неизвестного происхождения. О нем известно лишь, что он смертельно опасен. Выжить удалось лишь тем, кто выбрался на крышу высоких зданий или укрылся на верхних этажах. У одной из выживших пар в квартире в герметичной капсуле остался больной ребенок. Кому-то из них придется отправиться за ней.

Приятного просмотра!