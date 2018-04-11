Слякоть и дождь первых месяцев весны можно компенсировать, оставшись дома с уютным пледом и любимым сериалом. Мы подготовили топ лучших сериалов апреля.9 сериалов, которые нельзя пропустить в апреле«Картер» — премьера
Легкая
криминальная драма описывает приключения Харли Картера, актера самого
популярного криминального сериала Америки. Однако, публичный скандал, в который оказывается втянут герой, вынуждает Харли задуматься над переоценкой своей жизни. Вернувшись в родной городок, Картер вынужден
вновь исполнить роль детектива, но на этот раз, чтобы защитить близких
ему людей.
А помогают ему в этом друзья детства — офицер полиции Сэм Шоу (Сидни Тамиа
Пуатье: «Новая Жанна д`Арк», «Вероника Марс», «Анатомия страсти») и хозяин местной кофейни Дейв Ли (Кристиан Брун: «Тёмное дитя», «Рассказ
служанки», «Никита»).
Новое
увлечение настолько затягивает Харли, что в скором времени начальник
полиции предлагает ему должность консультанта, а сам герой приступает к расследованию одной из главных тайн своей жизни — исчезновению
собственной матери 25-летней давности.
«Сирена» — премьера
Мистика
окраинных городков — этот прием обожают поклонники сериалов. Снят по нему и проект «Сирена» — таинственное драматическое шоу от создателей
«Городских легенд» и «Однажды в сказке».
О Бристольской бухте ходит немало легенд. Но из-за боязни неизведанного
или страха накликать беду местные жители предпочитают смеяться над преданиями о русалках и сиренах с леденящим душу взглядом. И, тем не менее — они существуют.
Появление
странной незнакомки в городке, где все друг друга знают, переворачивает
его жизнь. Теперь жители вынуждены вернуться к памяти прошлого, в котором русалки и сирены имели куда большую власть над людьми.
Играет
русалку Элайн Пауэлл — актриса с невероятно выразительным «русалочьим»
лицом. Вы могли запомнить ее по ролям в «Игре престолов» или «Мече
короля Артура» Гая Ричи.
«Доктор Хэрроу» — премьера Актер
Йоан Гриффит, один из «Фантастической четверки» Тима Стори и невозмутимый лейтенант Горацио Хорнблауэр из одноименной сверхпопулярной
франшизы фильмов, перевоплощается в таинственного патологоанатома
Дэниела Хэрроу.
Он — социофоб и социопат в одном флаконе, общение с ним — сплошная мука.
Но Хэрроу настолько крутой профи, что все заинтересованные в его услугах
— например, следователи или родные погибших — предпочитают мириться с его особенностями. После некоторых событий Дэниел понимает, что его жуткий секрет, который он тщательно оберегал всю жизнь, вот-вот раскроется и разрушит все, что ему дорого.
Над созданием этого шоу, смеси «Декстера» и «Доктора Хауса», работала
команда сериала «Тайны и ложь» с Райаном Филиппом и Джульетт Льюис.
«Переправа» — премьера Это шоу уже успели окрестить новым «Остаться в живых» — проектом, который
вывел сериалы на новый уровень. За режиссуру и продюсирование
«Переправы» — мрачной фантастической драмы о беженцах из будущего —
отвечает Роб Боумен, который работал над «Секретными материалами»,
«Каслом», «Ренимацией» и другими популярными сериалами.
Жизнь
в рыбацком поселке в штате Вашингтон была размеренной и понятной до того дня, пока на побережье не выбросило тело девочки. Она чудом
осталась живой и рассказала спасателям, что ее принесло из будущего —
страшного, терзаемого войной. Следом за ней «с того света»
переправляются еще 47 человек. Пока правительство США проводит проверку,
они будут адаптироваться к жизни, отставшей от них на 250 лет. А добровольцы, которые взялись за расследование, попадают прямо в эпицентр
мирового заговора.
«База Куантико», 3 сезон Сериал о жизни будущих бойцов американского спецназа на базе Куантико
рассказывает об их первых шагах в профессию охранять родину. В главной
роли в третьем сезоне шоу — все та же актриса Приянка Чопра, первая дива
Болливуда, давно покорившая и Голливуд. Приключения агента Алекс Пэриш
продолжаются.
Едва
пополнив ряды агентов ФБР (которых воспитывала строгая и боевая Миранда
Шоу, первая женщина в этой структуре) Алекс была обвинена в терроризме.
Она оказалась в положении «помоги себе сама»: последовательно работая
со спецслужбами и доказывая свою невиновность, девушке удалось убедить
власти в своей правоте и перейти на работу в ЦРУ. Но о спокойной жизни
нечего мечтать — Алекс ввязывается в новую опасную операцию.
«Для людей» — продолжение премьерного сезона Новый
проект знаменитой Шонды Раймс — продюсера, любимой не только у себя на родине в Америке, но и признанной каннскими экспертами. Именно Шонда
стала персоной года на каннском телерынке
MIPCOM.
Критиков всегда удивляет ее скрупулезность и внимательность к деталям,
на какую бы тему она ни писала. Если один из предыдущих проектов Раймс,
«Анатомия страсти», исследовал мир медицины, то новый, «Ради людей»,
расскажет о юристах. Как всегда, с полным погружением в их профессиональную жизнь.
«Для людей» — история о недавних выпускниках, которые пришли работать в федеральный суд Нью-Йорка и разделились на два лагеря — адвокатов и обвинителей. В ролях — Бритт Робертсон, Бен Раппапорт и Джасмин Савой
Браун.
«Однажды в сказке» — продолжение 7 сезона Один
из тех сериалов, который к очередному сезону стремительно убежал от сюжета первых серий и не думает завершаться — настолько он полюбился
зрителям. Придумали «Однажды в сказке» и до сих пор продолжают работу
над сериалом шоураннеры Адам Хоровиц и Эдвард Китсис — создатели
«Остаться в живых».
Давным-давно
дерзкая Белоснежка отбила жениха у другой девушки — наследницы крупного
состояния. Девушка стала темной колдуньей и поклялась мстить сопернице,
принеся кровавую жертву. Белоснежка поняла, что вряд ли выживет в этой
битве, и ценой своей жизни спасла их с Принцем новорожденную дочку.
Заклятие колдуньи вступило в силу, весь сказочный город потерял память.
Он стал Сторибруком, злая колдунья — его мэром, Белоснежка —
учительницей Мэри Маргарет Бланшард, Золушка — простой девчушкой Эшли
Бойд… Спасать Сторибрук будет Эмма Свон, которая пока не верит, что на самом деле она — выжившая дочка той самой Белоснежки.
«Скандал» — продолжение 7 сезона (заключительного)
Заключительный
сезон шокирующего сериала, в основу которого легла реальная история
Джуди Смит — бывшей руководительницы пресс-центра Джорджа Буша-старшего.
«Скандал» — это еще один проект Шонды Раймс, на этот раз исследующей
мир политических интриг.
Оливия
Поуп (в исполнении Кэрри Вашингтон из «Джанго Освобожденного», «Мистера
и Миссис Смит», «Последнего короля Шотландии») возглавляет
антикризисную компанию для очень богатых людей. Ее работа — устранение
проблем ее клиентов до того, как они станут темами для обсуждений в СМИ и сплетен в народе. Спасая богачей от испорченной репутации, Оливия
заодно спасает и свою жизнь, потому что она оказывается связанной с интригами Белого дома теснее, чем вы можете себе представить.
«Пожарная часть 19» — продолжение первого сезона
Если
вы любите сериал «Анатомия страсти», то наверняка помните необычный 13 эпизод нового сезона, речь в котором идет о пожарных Сиэтла. На самом
деле эта серия — пилот отдельного сериала под названием «Пожарная часть
19».
Его герои — это простые пожарные, для которых героизм — не более чем часть
ежедневной рутины. «Пожарная часть 19» — не просто новая
производственная драма, в которой есть место любовным интригам, но и крайне полезная инструкция о том, как действовать в экстренных
ситуациях. В ролях — Джейна Ли Ортис («Роузвуд») и Джейсон Джордж
(«Анатомия страсти», «Скорая помощь»). Благодарим портал ivi.ru за помощь в подготовке материала Читайте также: 8 Супер триллеров для дождливых вечеров Мотивирующие фильмы: 8 картин, которые вдохновят вас на новые победы