9 сериалов, которые нельзя пропустить в апреле

Слякоть и дождь первых месяцев весны можно компенсировать, оставшись дома с уютным пледом и любимым сериалом. Мы подготовили топ лучших сериалов апреля.9 сериалов, которые нельзя пропустить в апреле«Картер» — премьера

Легкая

криминальная драма описывает приключения Харли Картера, актера самого

популярного криминального сериала Америки. Однако, публичный скандал, в который оказывается втянут герой, вынуждает Харли задуматься над переоценкой своей жизни. Вернувшись в родной городок, Картер вынужден

вновь исполнить роль детектива, но на этот раз, чтобы защитить близких

ему людей.

А помогают ему в этом друзья детства — офицер полиции Сэм Шоу (Сидни Тамиа

Пуатье: «Новая Жанна д`Арк», «Вероника Марс», «Анатомия страсти») и хозяин местной кофейни Дейв Ли (Кристиан Брун: «Тёмное дитя», «Рассказ

служанки», «Никита»).

Новое

увлечение настолько затягивает Харли, что в скором времени начальник

полиции предлагает ему должность консультанта, а сам герой приступает к расследованию одной из главных тайн своей жизни — исчезновению

собственной матери 25-летней давности.

«Сирена» — премьера

Мистика

окраинных городков — этот прием обожают поклонники сериалов. Снят по нему и проект «Сирена» — таинственное драматическое шоу от создателей

«Городских легенд» и «Однажды в сказке».

О Бристольской бухте ходит немало легенд. Но из-за боязни неизведанного

или страха накликать беду местные жители предпочитают смеяться над преданиями о русалках и сиренах с леденящим душу взглядом. И, тем не менее — они существуют.

Появление

странной незнакомки в городке, где все друг друга знают, переворачивает

его жизнь. Теперь жители вынуждены вернуться к памяти прошлого, в котором русалки и сирены имели куда большую власть над людьми.

Играет

русалку Элайн Пауэлл — актриса с невероятно выразительным «русалочьим»

лицом. Вы могли запомнить ее по ролям в «Игре престолов» или «Мече

короля Артура» Гая Ричи.

«Доктор Хэрроу» — премьера Актер

Йоан Гриффит , один из «Фантастической четверки» Тима Стори и невозмутимый лейтенант Горацио Хорнблауэр из одноименной сверхпопулярной

франшизы фильмов, перевоплощается в таинственного патологоанатома

Дэниела Хэрроу.

Он — социофоб и социопат в одном флаконе, общение с ним — сплошная мука.

Но Хэрроу настолько крутой профи, что все заинтересованные в его услугах

— например, следователи или родные погибших — предпочитают мириться с его особенностями. После некоторых событий Дэниел понимает, что его жуткий секрет, который он тщательно оберегал всю жизнь, вот-вот раскроется и разрушит все, что ему дорого.

Над созданием этого шоу, смеси «Декстера» и «Доктора Хауса», работала

команда сериала «Тайны и ложь» с Райаном Филиппом и Джульетт Льюис.

«Переправа» — премьера Это шоу уже успели окрестить новым «Остаться в живых» — проектом, который

вывел сериалы на новый уровень. За режиссуру и продюсирование

«Переправы» — мрачной фантастической драмы о беженцах из будущего —

отвечает Роб Боумен, который работал над «Секретными материалами»,

«Каслом», «Ренимацией» и другими популярными сериалами.

Жизнь

в рыбацком поселке в штате Вашингтон была размеренной и понятной до того дня, пока на побережье не выбросило тело девочки. Она чудом

осталась живой и рассказала спасателям, что ее принесло из будущего —

страшного, терзаемого войной. Следом за ней «с того света»

переправляются еще 47 человек. Пока правительство США проводит проверку,

они будут адаптироваться к жизни, отставшей от них на 250 лет. А добровольцы, которые взялись за расследование, попадают прямо в эпицентр

мирового заговора.

«База Куантико», 3 сезон Сериал о жизни будущих бойцов американского спецназа на базе Куантико

рассказывает об их первых шагах в профессию охранять родину. В главной

роли в третьем сезоне шоу — все та же актриса Приянка Чопра , первая дива

Болливуда, давно покорившая и Голливуд. Приключения агента Алекс Пэриш

продолжаются.

Едва

пополнив ряды агентов ФБР (которых воспитывала строгая и боевая Миранда

Шоу, первая женщина в этой структуре) Алекс была обвинена в терроризме.

Она оказалась в положении «помоги себе сама»: последовательно работая

со спецслужбами и доказывая свою невиновность, девушке удалось убедить

власти в своей правоте и перейти на работу в ЦРУ . Но о спокойной жизни

нечего мечтать — Алекс ввязывается в новую опасную операцию.

«Для людей» — продолжение премьерного сезона Новый

проект знаменитой Шонды Раймс — продюсера, любимой не только у себя на родине в Америке, но и признанной каннскими экспертами. Именно Шонда

стала персоной года на каннском телерынке

MIPCOM.

Критиков всегда удивляет ее скрупулезность и внимательность к деталям,

на какую бы тему она ни писала. Если один из предыдущих проектов Раймс,

«Анатомия страсти», исследовал мир медицины, то новый, «Ради людей»,

расскажет о юристах. Как всегда, с полным погружением в их профессиональную жизнь.

Джасмин Савой «Для людей» — история о недавних выпускниках, которые пришли работать в федеральный суд Нью-Йорка и разделились на два лагеря — адвокатов и обвинителей. В ролях — Бритт Робертсон, Бен Раппапорт

Браун.

«Однажды в сказке» — продолжение 7 сезона Один

из тех сериалов, который к очередному сезону стремительно убежал от сюжета первых серий и не думает завершаться — настолько он полюбился

зрителям. Придумали «Однажды в сказке» и до сих пор продолжают работу

«Остаться в живых».

Давным-давно

дерзкая Белоснежка отбила жениха у другой девушки — наследницы крупного

состояния. Девушка стала темной колдуньей и поклялась мстить сопернице,

принеся кровавую жертву. Белоснежка поняла, что вряд ли выживет в этой

битве, и ценой своей жизни спасла их с Принцем новорожденную дочку.

Заклятие колдуньи вступило в силу, весь сказочный город потерял память.

Он стал Сторибруком, злая колдунья — его мэром, Белоснежка —

учительницей Мэри Маргарет Бланшард, Золушка — простой девчушкой Эшли

Бойд… Спасать Сторибрук будет Эмма Свон, которая пока не верит, что на самом деле она — выжившая дочка той самой Белоснежки.

«Скандал» — продолжение 7 сезона (заключительного)

Заключительный

сезон шокирующего сериала, в основу которого легла реальная история

«Скандал» — это еще один проект Шонды Раймс, на этот раз исследующей

мир политических интриг.

Оливия

Поуп (в исполнении Кэрри Вашингтон из «Джанго Освобожденного», «Мистера

и Миссис Смит», «Последнего короля Шотландии») возглавляет

антикризисную компанию для очень богатых людей. Ее работа — устранение

проблем ее клиентов до того, как они станут темами для обсуждений в СМИ и сплетен в народе. Спасая богачей от испорченной репутации, Оливия

заодно спасает и свою жизнь, потому что она оказывается связанной с интригами Белого дома теснее, чем вы можете себе представить.

«Пожарная часть 19» — продолжение первого сезона

Если

вы любите сериал «Анатомия страсти», то наверняка помните необычный 13 эпизод нового сезона, речь в котором идет о пожарных Сиэтла. На самом

деле эта серия — пилот отдельного сериала под названием «Пожарная часть

19».

Его герои — это простые пожарные, для которых героизм — не более чем часть

ежедневной рутины. «Пожарная часть 19» — не просто новая

производственная драма, в которой есть место любовным интригам, но и крайне полезная инструкция о том, как действовать в экстренных

ситуациях. В ролях — Джейна Ли Ортис («Роузвуд») и Джейсон Джордж

(«Анатомия страсти», «Скорая помощь»). Благодарим портал ivi.ru за помощь в подготовке материала Читайте также: 8 Супер триллеров для дождливых вечеров Мотивирующие фильмы: 8 картин, которые вдохновят вас на новые победы