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Футболисты «Челси» побывали на премьере российского фильма «Тренер»
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Футболисты «Челси» побывали на премьере российского фильма «Тренер» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Фото: SPORT24.ru
Бывшие и нынешние игроки «Челси» побывали на премьере российского фильма «Тренер», показ которого состоялся на «Стэмфорд Бридж», сообщает.
Действующие игроки «Челси», включая Гари Кэхилла, Сесара Аспиликуэту, Тьемуэ Бакайоко, Давида Луиса и Эдена Азара присоединились к актеру, режиссеру и продюсеру Даниле Козловскому на премьерном показе его фильма. Директор клуба Марина Грановская, а также бывшие игроки «Челси» Карло Кудичини, Паулу Феррейра и Энрике Илариу тоже посетили клубное заведение, расположенное под трибуной и ставшее в понедельник домашним кинотеатром команды.
«Я всегда хотел сыграть футбольного тренера, ведь их поведение столь театрально и драматично, — сказал Козловский. — Это мечта, которая осуществилась, и я всегда буду помнить об этом. Это очень много значит для меня, я ощущаю себя мальчишкой. Я большой поклонник «Челси», поддерживаю клуб с детства, так что это здорово».
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