Футболисты «Челси» побывали на премьере российского фильма «Тренер»

Бывшие и нынешние игроки «Челси» побывали на премьере российского фильма «Тренер», показ которого состоялся на «Стэмфорд Бридж», сообщает.

«Я всегда хотел сыграть футбольного тренера, ведь их поведение столь театрально и драматично, — сказал Козловский. — Это мечта, которая осуществилась, и я всегда буду помнить об этом. Это очень много значит для меня, я ощущаю себя мальчишкой. Я большой поклонник «Челси», поддерживаю клуб с детства, так что это здорово».