Британский стакан почти пуст, или Почему Альбион ненавидит Россию

В этот день, …лет назад

Одиннадцатого марта 1713 года был заключен Утрехтский мирный договор по итогам Войны за испанское наследство.

Обыкновенная европейская война. Или, если говорить современным языком, обыкновенный междусобойчик. Таких в многострадальной истории человечества были тысячи. Упрощенно напомню суть событий: на одной стороне сражались Франция и Испания, на другой — Британия, Священная Римская империя, Голландия и еще ряд стран. Война длилась 13 лет и по ее итогам Франция лишилась своей былой гегемонии над континентальной Европой. Британцы получили, среди прочего, Гибралтар, Священная Римская империя — север Италии, испанские Нидерланды, Неаполь, Сардинию…

Кирилл Лавров, Наталия Белохвостикова… Вид ГибралтараНо в данном случае я вспомнил об этой основательно подзабытой войне только по одной причине — она стала сюжетной канвой для пьесы французского драматурга Эжена Скриба «Стакан воды». Произведение и у нас стало весьма популярным благодаря снятому в 1979 году одноименному фильму, в котором блистают Алла Демидова

Конечно же, события и в пьесе, и в фильме имеют фантастический характер.

Не буду перечислять неточности. Фильм полюбился зрителям — а это в данном случае главное. Обращу лишь внимание на несколько любопытных фактов.

Например, ставшее знаменитым после фильма выражение «Европа может подождать» никак не могло быть произнесено в начале XVIII века. Автор этих слов — русский император Александр III. Однажды, когда он удил рыбу в своей загородной резиденции, ему доложили, что в Петербурге его аудиенции ожидают иностранные послы. На это Александр спокойно сказал: «Когда русский царь удит рыбу, Европа может подождать».

Королеве Анне читают европейские новости. Среди прочих есть и такая: шведский король Карл окружил царя Петра под Полтавой. Но это знаменитое сражение произошло в 1709 году, а действие фильма происходит в 1713. И новость об исходе битвы, даже несмотря на тогдашние скорости, давно бы дошла до Лондона. Тем более что британское правительство пристально следило за ходом Северной войны. Драться не дрались, но свои интересы у Туманного Альбиона в этой чужой схватке имелись. Впрочем, образно выражаясь, Лондон всегда старался быть во всякой европейской бочке затычкой. Но это когда-то было! Сейчас тоже пытаются, да силенки не те… Британская империя сдувалась-сдувалась, словно мыльный пузырь. И в итоге остались только сами острова да кой-какие колонии — как напоминание о былых масштабах беззастенчивой наживы и воровства во вселенских масштабах.

Да… Все это в прошлом. А вот во времена «стакана» и Анны был настоящий пир богов! Все ресурсы мира стекались на острова бесплатно. Сэры и леди делали колоссальные состояния в далекой Индии, Вест-Индии, Африке… Список можно продолжать до бесконечности. А сейчас что? За все приходится платить каким-то туземцам, на которых флегматичные англичане до сих пор еще пытаются поглядывать свысока. Обидно-с!.. Кстати, на мой взгляд, в этой сегодняшней, по мнению британцев, вселенской «несправедливости» кроется одна из главных причин лютой ненависти Альбиона к России…

Однако вернемся в XVIII столетие и к «Стакану воды».

Ну, то, что королева Анна была намного старше актрисы Белохвостиковой, это, в конце концов, не столь уж и важно для кино. Как и то, что Абигайль в 1713 году была не юной девушкой, а весьма пожилой, по тем временам, женщиной (да простят меня нынешние милые дамы!) — ей «стукнуло» 43 года. И она была старше лорда Болингброка-Лаврова на 8 лет…

Памятник королеве Анне перед собором Святого Павла в ЛондонеИ еще. В фильме Анну титулуют королевой Англии, хотя на самом деле она тогда уже именовалась королевой Великобритании — в 1707 году произошла уния с Шотландией.

Еще запомнились афоризмы, щедро рассыпанные по фильму: «Талант вовсе не в том, чтобы соперничать с провидением и выдумывать события, а в том, чтобы уметь ими пользоваться», «все дураки отличаются превосходным здоровьем», «благосклонность, основанная на любви, быстро гаснет, но когда ею движет ненависть, она не перестает крепнуть».

Ну а стакан воды, благодаря которому был якобы заключен Утрехтский мир, конечно же, блестящая выдумка Эжена Скриба. Хотя у нас в народе говорят: вода не водка — много не выпьешь. Есть еще теория стакана воды. Но это уже совсем другая европейская история…

А мне остается только вслед за героем Кирилла Лаврова, Генри Сент-Джоном, первым виконтом Болингброком, сказать: «Таков конец этой истории, в которую мало кто поверит, и в которую я сам, признаться, верю с трудом»…

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