Дэниел Крейг все-таки сыграет Джеймса Бонда в пятый раз, став рекордсменом

Новый 25-й фильм бондианы станет его следующим проектом. Об этом Крейг заявил

на благотворительном аукционе, где продал свой «Астон-Мартин».

По данным СМИ, режиссером картины выступит Дэнни Бойл , получивший «Оскар» за «Миллионера из трущоб». Крейг, впрочем, на вопрос об этом бросил: «Увидим, увидим».

Variety

указывает, что ранее Крейг неоднократно говорил, что не собирается играть Бонда еще раз, разве что исключительно из-за денег. Видимо, гонорар ему назначили отменный. Что, впрочем, может быть неплохим вложением капитала: как напоминает

Русская служба ВВС, на родине шпиона в Британии снятый в 2012 году «007: Координаты „Скайфолл“ стал самым кассовым фильмом в истории. Позднее этот рекорд побили „Звездные войны: Пробуждение силы“.