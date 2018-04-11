Дэниел Крейг все-таки сыграет Джеймса Бонда в пятый раз, став рекордсменом 

Новый 25-й фильм бондианы станет его следующим проектом. Об этом Крейг заявил
на благотворительном аукционе, где продал свой «Астон-Мартин».
По данным СМИ, режиссером картины выступит Дэнни Бойл, получивший «Оскар» за «Миллионера из трущоб». Крейг, впрочем, на вопрос об этом бросил: «Увидим, увидим».
Variety
указывает, что ранее Крейг неоднократно говорил, что не собирается играть Бонда еще раз, разве что исключительно из-за денег. Видимо, гонорар ему назначили отменный. Что, впрочем, может быть неплохим вложением капитала: как напоминает
Русская служба ВВС, на родине шпиона в Британии снятый в 2012 году «007: Координаты „Скайфолл“ стал самым кассовым фильмом в истории. Позднее этот рекорд побили „Звездные войны: Пробуждение силы“.
Самые вовлеченные в бондиану актеры — это Шон Коннери, создавший образ легендарного агента 007 на киноэкране, а также Пирс Броснан, сыгравший Бонда в четырех фильмах. Когда выйдет пятый фильм, Крейг превзойдет его по этому показателю. Также, вероятно, он станет самым дорогостоящим Бондом в истории франшизы. Рекордный по тем временам гонорар Шона Коннери (он тоже долго отказывался сниматься в очередном фильме „Бриллианты навсегда“) составил в 1,25 млн долларов.