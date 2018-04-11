«Идея супер»: жители Минска готовы «сыграть в кино»

Смотреть фильмы и зарабатывать. Теперь это возможно благодаря нашему новому проекту «Игра в кино». Корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко узнала, насколько хорошо жители Минска знают о создании фильмов. Ведь в столице Беларуси снимали много советского и современного кино. Например, нашумевший мюзикл Валерия Тодоровского «Стиляги».

Девяностые и двухтысячные можно назвать звездным часом Минска. Столицу Беларуси полюбили российские режиссеры. Город «сталинского ампира» и «хрущевского барокко». Так шутя называют Минск киношники. Весь этот советский антураж позволяет существенно сэкономить на декорациях.

Этим и руководствовались создатели фильма «Стиляги». Эти места — визитная карточка Минска. Они легко превращаются в Москву пятидесятых. Стиляги собирались возле минского ГУМа. Кстати, это и сейчас любимое место столичной молодежи. Роль Бродвея «исполнил» проспект Независимости. Для съемок фильма центральную улицу города специально перекрывали. И по ней, пританцовывая, гуляли советские бунтари.

Минск можно увидеть во многих фильмах и сериалах. Обычно, снимая в белорусской столице, режиссеры выдают город за другой, но минских зрителей не обмануть.

«Я участвовал даже сам в съемках массовых. Недавно было «Заступники». Недавно снимали фильм «Семь мгновений весны», — указал молодой человек.

«Да, много снималось. И «Каменскую» снимали. Потом, недавно, мы смотрели фильм какой-то», — вспомнил мужчина.

«Возвращение Мухтара» в Минске снимали», — сказала прохожая.

Теперь эти знания стоят денег. Любой желающий может заработать приличную сумму, просто угадав сцены, стоп-кадры, музыку из советских фильмов. На телеканале МИР выходит новый проект викторина «Игра в кино».

В своих познаниях соревнуются звезды, домохозяйки, менеджеры. Если вы уверены, что разбираетесь в советском кинематографе, добро пожаловать на съемочную площадку телешоу.

«Я бы хотела поучаствовать. Идея супер», — уверена девушка.

«Мы любим кино! Нам кажется, это интересная идея и получится здорово», — считает прохожая.

«Можно узнать что-то новое, если какие-то фильмы не знаешь. Проверить свои знания», — указала жительница Минска.

Для зрителей и тех, кто желает попасть на викторину, это хороший повод еще раз пересмотреть полюбившиеся всем фильмы.

Выпуски викторины «Игра в кино» смотрите на нашем телеканале с понедельника по четверг в 16:15 по московскому времени.

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