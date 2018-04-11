Ещё
«Теорию большого взрыва» и спин-офф «Юный Шелдон» продлили на следующий сезон
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Теорию большого взрыва» и спин-офф «Юный Шелдон» продлили на следующий сезон 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Телеканал CBS гордится своими топовыми сериалами, поэтому без каких-либо сомнений продлевает их на следующие сезоны. Главным хитом канала является, конечно, «Теория большого взрыва», которая радует зрителей уже 11 сезонов. На днях стало известно, что ситком был официально продлен на 12 сезон, а вместе с ним новый сезон получил и спин-офф про детство физика Шелдона Купера — «Юный Шелдон».
Рейтинги «Юного Шелдона», который рассказывает о семье одного из главных героев «Теории», оказались достаточно высокими, чтобы сериал получил зеленый свет на второй сезон. Был продлен и еще один успешный комедийный сериал канала — «Мамаша» с Анной Фэрис и Эллисон Дженни. Вероятно, успех этого ситкома был подогрет недавним разводом Анны с Крисом Прэттом и получением Эллисон Дженни «Оскара». Создателем всех трех сериалов является Чак Лорри, и он, без сомнения, может гордиться своими проектами. Многих поклонников «Теории большого взрыва» волнует дальнейшая судьба сериала, ведь актеры уже несколько раз говорили о том, что на 12-ом сезоне шоу можно и закончить, поэтому есть шанс, что новый сезон станет для «Теории» последним.
попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Мэйси Уильямс: «В киноиндустрии чувствуешь себя очень одиноко» Ради новой роли у Тарантино Леонардо ДиКаприо сел на жесткую диету Джон Бойега может присоединиться к супергеройской киновселенной Marvel
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женщина «оторвала» себе нос в прямом эфире8
Самые красивые итальянки в истории кино8
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову7
Юрий Колокольников — о съемках в «Игре престолов»1
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»3
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение