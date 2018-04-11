«Теорию большого взрыва» и спин-офф «Юный Шелдон» продлили на следующий сезон 

Телеканал CBS гордится своими топовыми сериалами, поэтому без каких-либо сомнений продлевает их на следующие сезоны. Главным хитом канала является, конечно, «Теория большого взрыва», которая радует зрителей уже 11 сезонов. На днях стало известно, что ситком был официально продлен на 12 сезон, а вместе с ним новый сезон получил и спин-офф про детство физика Шелдона Купера — «Юный Шелдон».
Рейтинги «Юного Шелдона», который рассказывает о семье одного из главных героев «Теории», оказались достаточно высокими, чтобы сериал получил зеленый свет на второй сезон. Был продлен и еще один успешный комедийный сериал канала — «Мамаша» с Анной Фэрис и Эллисон Дженни. Вероятно, успех этого ситкома был подогрет недавним разводом Анны с Крисом Прэттом и получением Эллисон Дженни «Оскара». Создателем всех трех сериалов является Чак Лорри, и он, без сомнения, может гордиться своими проектами. Многих поклонников «Теории большого взрыва» волнует дальнейшая судьба сериала, ведь актеры уже несколько раз говорили о том, что на 12-ом сезоне шоу можно и закончить, поэтому есть шанс, что новый сезон станет для «Теории» последним.
попкорнnews