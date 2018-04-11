Яна Троянова рассказала, как Земфира и Литвиновой не оправдали ее надежд

Недавно Яна Троянова отметила 45 летие. Непростая судьба актрисы помогла ей сыграть главную роль в сериале «Ольга», который стал очень популярным. В январе стартовали съемки третьего сезона этой киноленты. Недавно в Екатеринбурге состоялся творческий вечер, на котором актриса рассказала о съемках, а также о некоторых других своих работах.

"У меня ощущение, что «Ольга» отнимает полжизни, но это хорошее ощущение", — отметила Яна. Она пояснила, что считает этот сериал самым живым на телевидении и ничего другого по телевизору она смотреть не может. Актриса заверила, что не гонится за деньгами и хочет завершить свою карьеру во время, не затягивая с этим. Она даже не исключает, что «Ольга» может быть ее заключительной работой.