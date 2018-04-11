Яна Троянова рассказала, как Земфира и Литвиновой не оправдали ее надежд 

Недавно Яна Троянова отметила 45 летие. Непростая судьба актрисы помогла ей сыграть главную роль в сериале «Ольга», который стал очень популярным. В январе стартовали съемки третьего сезона этой киноленты. Недавно в Екатеринбурге состоялся творческий вечер, на котором актриса рассказала о съемках, а также о некоторых других своих работах.
"У меня ощущение, что «Ольга» отнимает полжизни, но это хорошее ощущение", — отметила Яна. Она пояснила, что считает этот сериал самым живым на телевидении и ничего другого по телевизору она смотреть не может. Актриса заверила, что не гонится за деньгами и хочет завершить свою карьеру во время, не затягивая с этим. Она даже не исключает, что «Ольга» может быть ее заключительной работой.
Недавно Троянова сняла короткометражку «Рядом» вместе с режиссером Василием Сигаревым. По ее словам, она быстро написала этот короткий метр, так как образы давно зародились у нее в голове. Актриса призналась, что делала этот проект для себя. «Музыка „Гражданской обороны“ в этом фильме — это под настроение», — добавила Яна и рассказала, что изначально хотела, чтобы главной темой фильма звучала песня «Река» Земфиры. Также в роли одной из героинь она видела Ренату Литвинову, но звезды не оправдали надежд артистки. Земфира не дала разрешение на использование ее композиции, а Литвинова отказалась от участия в последний момент. «Они меня дружно перед съемками опрокинули, представляете?», — с негодованием призналась Яна. Однако на ее предложение сразу откликнулась Ксения Раппопорт, которая и заняла место Ренаты, об этом сообщают «Моменты».