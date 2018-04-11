Что за фестиваль итальянского кино открылся в Волгограде?

Горожане могут увидеть титулованные зарубежные фильмы.

В Волгограде открылся фестиваль итальянского кино RIFF.

IV Российско-итальянский кинофестиваль — самый масштабный италоязычный фестиваль России.

«Он появился четыре года назад. Задачей кинофестиваля мы ставим показать российскому зрителю всё лучшее, что есть в современном итальянском кино и что не доходит до широкого проката», — отметил организатор Российско-итальянского кинофестиваля RIFF Александр Букреев.

В программе кинопоказа — комедии, мелодрамы, короткометражные фильмы, которые рассказывают о жизни и поднимают общечеловеческие темы.

В Волгоград организаторы привезли более 12 фильмов — все они лауреаты крупнейших мировых кинопремий и лидеры итальянского проката. А ещё их отличает позитив и самоирония, красивый юмор, глубокий социальный анализ, прописанные персонажи — все те черты, присущие итальянской школе киноискусства.

Специальный гость фестиваля руководитель отдела образования Консульства Италии в РФ Джузеппе Ло Порто подчеркнул: «Кино и искусство — это то, что сближает народы и разные культуры. Через кино мы рассказываем не только русским зрителям об Италии, но и итальянцам о России. В планах кинофестиваля — проводить показ российских фильмов в Италии».

«Все фильмы, отобранные на фестиваль, очень жизнеутверждающие, позитивные, весёлые. Итальянские авторы бережно сохраняют лучшие традиции итальянской кинокомедии, так любимой когда-то в СССР. В современных картинах точно так же мы видим настоящие эмоции, чувства, тонкий юмор», — отметила киновед Галина Жданкина.

В программе фестиваля комедия «Большая афера в маленьком городе», трагикомедия «О мой Бог»!», комедия «Из Неаполя с любовью», экранизация бестселлера лауреата Гонкуровской премии Эрика-Эммануэля Шмитта «Маленькие семейные преступления» и другие. Завершит фестивальную программу 15 апреля фильм-триумфатор Венецианского кинофестиваля «Неделимые». Все показы пройдут на итальянском языке с русскими субтитрами.

После Волгограда RIFF примут ещё более 20 городов.