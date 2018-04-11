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Лукьяненко может написать седьмую книгу из серии «Дозоров»
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Лукьяненко может написать седьмую книгу из серии «Дозоров» 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, автор серии книг о «Дозорах», не исключил появления продолжения приключений Антона Городецкого. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
"Я не оставляю до сих пор мысли, что, может быть, я напишу еще какую-то книгу про Городецкого", — сказал писатель, отметив, что его герой точно не будет магом, но человеком, который помнит мир иных.
К работе над седьмой книгой, по словам Лукьяненко, он еще не приступил, однако какие-то вещи уже мысленно решил. «Приступить к написанию „Дозоров“ я могу в любой момент времени, мне для этого надо только компьютер включить. Там настолько весь мир проработан в голове, что никакой проблемы не составляет начать ее писать», — добавил автор.
Первая книга о маге Антоне Городецком — «Ночной Дозор» — вышла в 1998 году. В 2004 она была экранизирована режиссером Тимуром Бекмамбетовым, в 2006-м на экраны вышло продолжение фильма по одноименному роману «Дневной Дозор».
Ранее Лукьяненко сообщал, что не планировал писать седьмую книгу из цикла «Дозоров».
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