Лукьяненко задумался о продолжении серии «Дозоров»

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко , автор серии книг о «Дозорах», не исключил появления продолжения приключений Антона Городецкого. Об этом он рассказал в интервью ТАСС

«Я не оставляю до сих пор мысли, что, может быть, я напишу еще какую-то книгу про Городецкого», — сказал писатель, отметив, что его герой точно не будет магом, но человеком, который помнит мир иных.

К работе над седьмой книгой, по словам Лукьяненко, он еще не приступил, однако какие-то вещи уже мысленно решил. «Приступить к написанию „Дозоров“ я могу в любой момент времени, мне для этого надо только компьютер включить. Там настолько весь мир проработан в голове, что никакой проблемы не составляет начать ее писать», — добавил автор.

Первая книга о маге Антоне Городецком «Ночной Дозор» вышла в 1998 году. В 2004-м она была экранизирована режиссером Тимуром Бекмамбетовым, в 2006-м на экраны вышло продолжение фильма по одноименному роману «Дневной Дозор».

Ранее Лукьяненко сообщал, что не планировал писать седьмую книгу из цикла «Дозоров».