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В уфимском университете покажут фильм о немецкой переводчице
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В уфимском университете покажут фильм о немецкой переводчице 

ufa1.ru 17 минут назад
Фото: ufa1.ru
12 апреля в Академии при главе республики пройдет уникальный кинопоказ. Зрителей приглашают посмотреть и обсудить документальный фильм «Женщина с пятью слонами». Кинопоказ запланирован в рамках Недели немецкого кино в Уфе.
— Героиня киноленты — Светлана Гейер, известная в Германии переводчица. Пятью слонами она называет пять романов Достоевского, которые перевела на немецкий язык. Уникальная женщина продолжает работать даже в 85 лет, уверяя, что она слишком стара, чтобы менять распорядок жизни, — рассказывают организаторы кинопоказа. — Однажды она решается на путешествие в город своего детства — Киев.
Фильм покажут на немецком языке с русскими субтитрами. Сеанс начнется в 19 часов в университете БАГСУ.
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