В уфимском университете покажут фильм о немецкой переводчице

12 апреля в Академии при главе республики пройдет уникальный кинопоказ. Зрителей приглашают посмотреть и обсудить документальный фильм «Женщина с пятью слонами». Кинопоказ запланирован в рамках Недели немецкого кино в Уфе.

— Героиня киноленты — Светлана Гейер, известная в Германии переводчица. Пятью слонами она называет пять романов Достоевского, которые перевела на немецкий язык. Уникальная женщина продолжает работать даже в 85 лет, уверяя, что она слишком стара, чтобы менять распорядок жизни, — рассказывают организаторы кинопоказа. — Однажды она решается на путешествие в город своего детства — Киев.

Фильм покажут на немецком языке с русскими субтитрами. Сеанс начнется в 19 часов в университете БАГСУ.