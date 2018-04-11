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Розамунд Пайк примерит роль принцессы Дианы во 2 сезоне сериала «Вражда»
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Розамунд Пайк примерит роль принцессы Дианы во 2 сезоне сериала «Вражда» 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Звезда фильма «Исчезнувшая» Розамунд Пайк пополнила актерский состав второго сезона сериала «Вражда». Первый сезон шоу был сконцентрирован на закулисном соперничестве Джоан Кроуфорд и Бетт Дейвис, начавшемся во время съемок фильма «Что случилось с Бэби Джейн?» в 1962 году. Второй сезон покажет зрителям взаимоотношения принца Чарльза и принцессы Дианы, роль которой и досталась Пайк. В новом сезоне «Вражды», который получил название «Букингемский дворец», будет 10 серий. Роль принца Чарльза может исполнить Мэттью Гуд, которого зрители хорошо знают по другому «королевскому» проекту — «Корона», однако кандидатура Гуда еще официально не утверждена. Новые серии «Вражды» расскажут о том, как жили принц Чарльз и Диана после расставания и что случилось после смерти принцессы в 97 году. Режиссер и сценарист сезона Райан Мерфи говорит, что история этих отношений началась именно с расставания, поэтому сфокусироваться на ней и будет интересно.
попкорнnews
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