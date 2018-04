Что смотреть в кино с 12 апреля

На этой неделе в кинотеатрах: Дуэйн Джонсон спасает монстров, новый хитовый ужастик, красивый рисованный мультфильм, история про бывшего КГБ-шника и пр.

Рэмпейдж Rampage (США)

Жанр: фантастика

О фильме: Нелюдимый приматолог Дэвис Окойи предпочитает дружить с гориллой Джорджем, он уверен, что животные понимают его лучше, чем люди. Однажды случается беда: вышедший из-под контроля генетический эксперимент превращает Джорджа и еще нескольких зверей в монстров, типа Годзилл. Чтобы спасти друга и предотвратить глобальную катастрофу, Дэвис пытается изобрести антидот, а потом с боем прорваться к зверюшкам, нуждающимся в помощи.

Тихое место A Quiet Place (США)

Жанр: ужасы

О фильме: Хит американского проката прошлой недели.

На Земле конец света: она наводнена жуткими тварями, которые ищут своих жертв по звуку. Жителям американской глубинки приходится существовать в полной тишине — общаться жестами, ходить на цыпочках, отказаться от столовых приборов во время еды. Но осечка рано или поздно неизбежна, и тогда начинается настоящий ад.

Зачетный препод 3 Fack ju Göhte 3 (Германия)

Режиссер: Бора Дагтекин

Жанр: комедия

О фильме: Комедия о бывшем зэке Мюллере, который внезапно становится учителем в обычной средней школе. Класс ему достается самый сложный: полнейшие хулиганы, не желающие и слышать об учебе. Перед учителем стоит на первый взгляд невыполнимая задача — приохотить их к знаниям.

Турецкое седло (Россия)

Жанр: драма

О фильме: Ильич, бывший агент по наружному наблюдению сначала в КГБ, потом в ФСБ , на пенсии не оставляет своего увлечения. Он следит за соседями и однажды влюбляется в девушку, которая с мужем недавно переехала в их дом.

Большой злой лис и другие сказки Le grand méchant Renard et autres contes… (Франция, Бельгия)

Режиссер: Патрик Имбер, Бенжамин Реннер

В ролях: Селин Ронте, Борис Релинже, Гийом Бушед, Гийом Дарно, Дамьен Витецка, Антуан Шумский

Жанр: мультфильм

О фильме: Красивый рисованный мультфильм о больших приключениях зверей из маленькой французской деревни.

Славные пташки PLOEY. You Never Fly Alone (Исландия, Бельгия)

Режиссер: Аудни Аусгейрссон

Жанр: мультфильм

О фильме: Птенцу Рыжику не удается улететь к зиме на юг. Малыш уговаривает чудаковатую куропатку-отшельника Гайрона проводить его в Райскую долину — место, где птицы могут переждать суровые времена.