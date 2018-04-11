Что смотреть в кино с 12 апреля 

На этой неделе в кинотеатрах: Дуэйн Джонсон спасает монстров, новый хитовый ужастик, красивый рисованный мультфильм, история про бывшего КГБ-шника и пр.
Рэмпейдж Rampage (США)
Режиссер: Брэд Пейтон
В ролях: Дуэйн Джонсон, Джеффри Дин Морган, Малин Акерман, Джо Манганьелло, Марли Шелтон, Уилл Юн Ли
Жанр: фантастика
О фильме: Нелюдимый приматолог Дэвис Окойи предпочитает дружить с гориллой Джорджем, он уверен, что животные понимают его лучше, чем люди. Однажды случается беда: вышедший из-под контроля генетический эксперимент превращает Джорджа и еще нескольких зверей в монстров, типа Годзилл. Чтобы спасти друга и предотвратить глобальную катастрофу, Дэвис пытается изобрести антидот, а потом с боем прорваться к зверюшкам, нуждающимся в помощи.
Тихое место A Quiet Place (США)
Режиссер: Джон Красински
В ролях: Эмили Блант, Джон Красински, Милли Симмондс, Ноа Джуп, Кейд Вудворд, Леон Рассом
Жанр: ужасы
О фильме: Хит американского проката прошлой недели.
На Земле конец света: она наводнена жуткими тварями, которые ищут своих жертв по звуку. Жителям американской глубинки приходится существовать в полной тишине — общаться жестами, ходить на цыпочках, отказаться от столовых приборов во время еды. Но осечка рано или поздно неизбежна, и тогда начинается настоящий ад.
Зачетный препод 3 Fack ju Göhte 3 (Германия)
Режиссер: Бора Дагтекин
В ролях: Элиас ЭмБарек, Катя Риман, Йелла Хаазе, Сандра Хюллер, Макс фон Гробен, Уши Глас
Жанр: комедия
О фильме: Комедия о бывшем зэке Мюллере, который внезапно становится учителем в обычной средней школе. Класс ему достается самый сложный: полнейшие хулиганы, не желающие и слышать об учебе. Перед учителем стоит на первый взгляд невыполнимая задача — приохотить их к знаниям.
Турецкое седло (Россия)
Режиссер: Юсуп Разыков
В ролях: Валерий Маслов, Вероника Кузнецова, Виталий Даушев, Илья Коврижных, Сергей Генкин, Анна Беленькая
Жанр: драма
О фильме: Ильич, бывший агент по наружному наблюдению сначала в КГБ, потом в ФСБ, на пенсии не оставляет своего увлечения. Он следит за соседями и однажды влюбляется в девушку, которая с мужем недавно переехала в их дом.
Большой злой лис и другие сказки Le grand méchant Renard et autres contes… (Франция, Бельгия)
Режиссер: Патрик Имбер, Бенжамин Реннер
В ролях: Селин Ронте, Борис Релинже, Гийом Бушед, Гийом Дарно, Дамьен Витецка, Антуан Шумский
Жанр: мультфильм
О фильме: Красивый рисованный мультфильм о больших приключениях зверей из маленькой французской деревни.
Славные пташки PLOEY. You Never Fly Alone (Исландия, Бельгия)
Режиссер: Аудни Аусгейрссон
В ролях: Джэми Орам, Харриет Перринг, Иэн Стюарт Робертсон, Ричард Уиллс-Коттон, Торунн Эрна Клаузен, Томас Арнольд
Жанр: мультфильм
О фильме: Птенцу Рыжику не удается улететь к зиме на юг. Малыш уговаривает чудаковатую куропатку-отшельника Гайрона проводить его в Райскую долину — место, где птицы могут переждать суровые времена.