Посмотрел «Тихое место». На сеансе забывал дышать

Посмотрел «Тихое место». На сеансе забывал дышатьСегодня в российский прокат вышел фильм ужасов «Тихое место». Получилось бодро, свежо и пугающе.

Пока в соседних кинозалах Дуэйн Скала Джонсон устраивает громкие и глупые разборки со зверушками в фильме «Ремпейдж», я советую сходить на совсем другое по настроению, но не менее захватывающее зрелище. Если вы, конечно, любите пощекотать себе нервы.

Вот несколько веских причин сходить на сеанс фильма «Тихое место».

1. Оригинальная идея сценария

Выживание после мировой катастрофы может быть разным. Одиноким как «Я легенда», безумно страшным как в «Дороге», динамичным как в «Войне Миров Z». Или молчаливым, как в «Тихом месте».

Новый фильм Джона Красински заставляет по-новому воспринимать происходящее на экране. Твой слух становится главным оценивающим органом.

Атмосфера тишины, нарушать которую смертельно опасно и звуковые детали, на которые в обычной жизни мы не обращаем внимания, держат в напряжении в течении всего сеанса.

От каждого изданного героями звука (особенно случайного) вздрагиваешь посильнее, чем от любых современных клишированных скримеров.

Тебя буквально заставляют вслушиваться в тишину. Чувство беспокойства и тревоги витают в воздухе постоянно. Классика жанра (почти по Хичкоку!) — ожидание чего-то ужасного становится страшнее самого события.

В итоге, ты сидишь и смотришь на экран, затаив дыхание. Поп-корн и кола? Не берите. Не до них.

Продолжая тему звукового ряда, нельзя не рассказать про шикарный атмосферный саундтрек, который стал активным действующим лицом в такой ситуации.

Дважды номинированный на премию «Оскар» композитор Марко Белтрами добавил нужных красок и настроения истории, сделав её ещё более объёмной и пугающей. Музыка буквально играет с нервами зрителя.

2. Адекватные герои

Режиссёр фильма Джона Красински, который также сыграл главную мужскую роль — хитрый малый. Главная женская партия была отдана его супруге Эмили Блант . Этакий беспроигрышный вариант кастинга.

Во-первых, химия между их героями, которые в реальной жизни уже 8 лет женаты, чувствуется с первого кадра. Их беззвучным эмоциям, прикосновениями, взглядам веришь. Они естественны и убедительны.

Во-вторых, Эмили Блант выдаёт невероятную гамму разнообразных эмоций. Талантище! Тот случай, когда актёрские молчаливые способности выходят на первый план. Представьте капрала Эллен Рипли, которая вынуждена все свои знаменитые фразы проговаривать исключительно глазами и эмоциями на лице.

Самая история позволяет раскрыть каждого персонажа, коих здесь немного. Их поступки, эмоции и диалоги (если можно так сказать) понятны и логичны. За таких героев с объёмными характерами искренне переживаешь.

Тем более, что в отличие от современных ужастиков, потерянным чувством самосохранения и идиотизмом тут никто не страдает.

3. Вкусный микс жанров

Фильм не столь банален, как может показаться по трейлеру или описанию (лучше не смотреть и не читать!). Режиссёр умело совмещает сразу несколько жанров.

Зритель неожиданно получает не только нетипичный ужастик, но и настоящую семейную драму. Причём, простую, понятную и актуальную в современном обществе. Много вы знаете ужастиков, в которых идет разговор о родительской ответственности за сказанное и (несказанное) ребенку? Пусть даже жестами.

Цитата из фильма: Что мы за родители, если мы не можем защитить детей?

Отдельного внимания заслуживает персонаж с глухотой (актриса Милли Симмондс на самом деле глуха с детства). Ты начинаешь иначе воспринимать проблемы людей с ограниченными способностями. Этакий социальный подтекст истории.

Наконец, при включении во второй половине фильма «красного» динамичного режима (причём, в буквальном смысле слова) зритель получает блестяще поставленный триллер. События развиваются стремительно, а саспенс нагнетается каждую минуту.

4. Почти как Кловерфилд, но лучше

«Тихое место» мог легко стать частью вселенной «Кловерфилд». Посудите сами:

Фильм обладает загадками и недосказанностями. События апокалипсиса остаются за кадром.

Авторы не пытаются разжевать все обстоятельства происходящего, но зато познакомят зрителя с новыми оригинальными жуткими монстрами (привет, «Монстро»).

При этом, сама история немного камерная, количество персонажей и локаций в ней сильно ограничено. (привет, «Кловерфилд-10»).

Но, с другой стороны, радуешься, что фильм не стал ещё одним проектом команды Джей Джей Абрамса . Так как он может получить собственное самостоятельное продолжение, которое может двинуться в любую сторону.

Конечно, найдутся зрители, которые возмутятся отсутствию адекватных ответов на многие возникающие при просмотре логичные вопросы. Нестыковки поведения и людей и монстров в некоторых ситуациях вызывают некоторое недоумение. Но если рассматривать картину через призму аллегорий, все встаёт на свои места.

По итогу, «Тихое место» — качественный напряженный ужастик, который заставляет задуматься о многих страшных вещах из реального мира.