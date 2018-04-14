Страшно — не значит громко. Фильм недели: «Тихое место»

Семья Эбботтов живет в мире, населенном монстрами, которые звереют от любого звука. Чтобы выжить, людям пришлось научиться тишине. Эбботам пригодился язык жестов, на котором они разговаривают с глухо-немой дочерью Реган. Но тут встал следующий вопрос: Эвелин Эбботт беременна, а как родить ребенка, не издав при этом ни звука?

Слоган фильма: «Если они услышат, то нападут» — характеризует ситуацию, в которой оказались герои фильма Джона Красински. Красински известен как комедийный актер из сериала «Офис», для которого сам снял несколько эпизодов. Его режиссерский дебют «Короткие интервью с подонками», как и последовавшие за ним «Холлеры» не имели большого успеха. По популярности Красински далеко до собственной жены Эмили Блант . За 10 лет Блант из старлетки в роли второго плана в «Дьявол носит Prada» выросла во многоплановую актрису, поющую в мюзиклах и храбро сражающуюся в боевиках.

«Тихое место» транслирует все страхи родителей: смогут ли они защитить своих детей, достойно воспитать их и дать образование в мире, где полно опасности. Режиссер Красински прячет своего героя, главу семьи, на дальнем плане, выводя в центр повествования жену и детей. Супруги Блант и Красинки не снимают в фильме своих детей — те еще слишком малы. Сына Маркуса играет Ноа Джуп, снявшийся в фильме «Субурбикон» Джорджа Клуни , который и посоветовал Красински попробовать мальчика на роль. Маркус прячется за спиной своей волевой сестры Реган — вторая роль удивительной глухо-немой актрисы Милли Симмондс после «Мира, полного чудес» Тодда Хейнса . Ее героиня должна всегда оставаться настороже, ведь она не сможет услышать, если, например, неосторожным движением спровоцирует чудовищ.

Тихий мир героев продуман до мелочей. Они ходят босиком по засыпанным песком тропам, живут на ферме в глуши и едят из листьев. Звучит дико, но выглядит очаровательно. Героям удалось сохранять семью долгие годы и обезопасить детей. Отношения старших Эбботтов полны любви. Приятно смотреть с каким теплом Красински и Блант общаются друг с другом.

Можно только догадываться, откуда взялись эти монстры, напоминающие своим стрекотом Хищника, а внешне — Чужого.

Красински не стремится сразу показать чудовищ во всей красе. Как в фильмах ужасов 2014 года «Оно» и «Бабадук» зритель поначалу не знает, чего стоит бояться, но чувствует, «это что-то» опасно и лучше не шуметь.

«Тихое место» — очень убедительный фильм ужасов, где пугают не скримеры, а ложка, падающая со стола. Никаких телефонов, громких разговоров, музыки, и никого на многие мили вокруг. «Тихое место» подтверждает: страшно — это необязательно громко.