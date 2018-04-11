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Матвиенко призвала сделать всё возможное против фальсификации истории
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Матвиенко призвала сделать всё возможное против фальсификации истории 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко настаивает на том, что нужно сделать всё возможное для противостояния многочисленным попыткам фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны. Спикер заявила об этом 11 апреля в начале пленарного заседания палаты.
Матвиенко сообщила, что сегодня по окончании заседания в Совфеде состоится предпремьерный показ фильма «Собибор», снятый Народным артистом РФ Константином Хабенским. Он же сыграл в картине главную роль советского офицера Александра Печёрского, который возглавил в 1943 году восстание заключенных в лагере смерти «Собибор», где нацисты уничтожили около 250 тысяч евреев.
«После окончания фильма запланирован телемост с Израилем. В мероприятиями примут участие Председатель Кнессета Государства Израиль Юлий Йоэль Эдельштейн, сенаторы, представители Российского Еврейского Конгресса, историки, ветераны-узники концлагерей», — сказала Матвиенко.
Она напомнила, что договоренность о совместном просмотре и проведении телемоста была достигнута летом 2017 года в ходе её встречи с господином Эдельштейном. «Всё меньше непосредственных свидетелей тех событий остаётся и нам нужно сохранить память о Второй мировой войне и передать объективную картину будущим поколениям. И тем важнее миссия таких фильмов, которые не позволяют забыть страшные события истории. 9 мая в Израиле, как и в России — национальный праздник», — подчеркнула спикер.
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