Хабенский показал депутатам Госдумы фильм о концлагере «Собибор»

Картину, в которой сыграли сам Хабенский и актер Кристофер Ламберт , депутатам во главе со спикером Вячеславом Володиным показали в рамках думского киноклуба. Фильм рассказывает о единственном успешном восстании в нацистском лагере смерти, которое в октябре 1943 года поднял лейтенант советской армии Александр Печерский

"Я бы с большим удовольствием показал вам более веселую историю. Но надеюсь, что эта местами наивная история будет для вас не холодной. Это кино эмоциональное", — сказал перед показом Хабенский. После окончания кино депутаты аплодировали стоя и даже предложили повторно наградить Печерского.

Картина «Собибор» выйдет в российский прокат 3 мая, а ее мировая премьера состоится 23 апреля в столице Польши Варшаве, на родине разворачивающихся в фильме событий.