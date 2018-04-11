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Хабенский показал депутатам Госдумы фильм о концлагере «Собибор»
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Хабенский показал депутатам Госдумы фильм о концлагере «Собибор» 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: Газета.Ru
Актер и режиссер Константин Хабенский устроил для депутатов Госдумы предварительный кинопоказ своего режиссерского дебюта — военной драмы «Собибор», пишет "Российская газета".
Картину, в которой сыграли сам Хабенский и актер Кристофер Ламберт, депутатам во главе со спикером Вячеславом Володиным показали в рамках думского киноклуба. Фильм рассказывает о единственном успешном восстании в нацистском лагере смерти, которое в октябре 1943 года поднял лейтенант советской армии Александр Печерский.
"Я бы с большим удовольствием показал вам более веселую историю. Но надеюсь, что эта местами наивная история будет для вас не холодной. Это кино эмоциональное", — сказал перед показом Хабенский. После окончания кино депутаты аплодировали стоя и даже предложили повторно наградить Печерского.
Картина «Собибор» выйдет в российский прокат 3 мая, а ее мировая премьера состоится 23 апреля в столице Польши Варшаве, на родине разворачивающихся в фильме событий.
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