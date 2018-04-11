Глава Фонда «Холокост»: Хабенский не побоялся быть евреем

Госдуме в рамках парламентского киноклуба состоялся предпремьерный показ фильма «Собибор», рассказывающего о восстании в нацистском лагере смерти, которое устроил советский офицер Александр Печерский

Предпросмотр состоялся во вторник. Перед началом первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко поблагодарила актера Константина Хабенского , который является режиссером фильма и исполнителем главной роли в нем, за предоставленную депутатам возможность посмотреть картину одними из первых, передает ТАСС

Сам режиссер и актер в своем выступлении заявил, что ему «несказанно повезло» работать с теми людьми, которые вошли в съемочную команду, передает REGNUM

Спикер Госдумы Вячеслав Володин после просмотра кинокартины также поблагодарил ее создателей и предположил, что Хабенскому нелегко далась роль Печерского.

«Фильм очень тяжелый, но смотреть его надо, надо, чтобы подобное никогда не повторялось», — подчеркнул председатель нижней палаты парламента.

Глава Фонда «Холокост» Алла Гербер также поблагодарила создателей фильма за честность и смелость в раскрытии сложной темы.

«В этой картине он (Хабенский) не побоялся быть евреем, он не побоялся быть честным, он не побоялся этой жуткой жестокости», — сказала правозащитница.

В свою очередь руководитель Фонда Александра Печерского Илья Васильев напомнил, что подвиг узников Собибора долгое время был неизвестен: так, только «через четверть века после его смерти в 1990 году Печерский был посмертно награжден орденом Мужества указом президента России».

«Мы особенно благодарны Вячеславу Викторовичу Володину за его содействие как нашему мемориальному начинанию в прошлом, так и за возможность сегодня показать этот фильм», — добавил Васильев.

Будет организован телемост, в ходе которого члены Совфеда и израильские депутаты обсудят вопросы фальсификации истории Второй Мировой войны, а также актуальные вопросы внешней политики.

В телемосте, запланированном на 11 апреля, примут участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко , глава Кнессета Государства Израиль Юлий Йоэль Эдельштейн, сенаторы, представители Российского еврейского конгресса, историки и ветераны-узники концлагерей.

Отмечается, что инициатором предпоказа фильма в стенах парламентов двух стран выступила Валентина Матвиенко. Она предложила провести совместный просмотр и обсуждение фильма в формате видеомоста в 2017 году в ходе встречи с главой Кнессета.

Константин Косачев. «Трагедия и подвиг Собибора — это, безусловно, одна из самых мощных, ярких страниц сопротивления — советского, еврейского, европейского — в годы Великой Отечественной и Второй мировой войны», — прокомментировал глава Комитета Совфеда по международным делам

Косачев выразил уверенность, что совместный показ фильма в парламентах двух стран и последующее его обсуждение в прямом эфире станет одним из центральных мероприятий, приуроченных к годовщине Великой Победы.

«Собибор» — российский фильм в жанре военной драмы режиссера Константина Хабенского. Главные роли в картине сыграли сам Константин Хабенский и голливудский актер Кристофер Ламберт

Фильм снят по мотивам книги Ильи Васильева «Александр Печерский: прорыв в бессмертие». В основном съемки проходили в Литве, где были выстроены декорации концлагеря по чертежам, сделанным участниками археологических раскопок в Собиборе.

Фильм впервые был продемонстрирован 29 января в Москве, на мероприятиях, посвященных Международному дню памяти жертв Холокоста и годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. На показе присутствовали президент Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Мировая премьера «Собибора» пройдет в Варшаве 23 апреля, а первый российский показ фильма состоится 24 апреля в родном городе Александра Печерского Ростове-на-Дону.

В широкий прокат в России кинокартина выйдет 3 мая 2018 года.