На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова

На Урале снимают тизер фильма "Перевал Дятлова. История, ставшая легендой", посвященного таинственной экспедиции.

Съемки проходят в селе Чусовом под Екатеринбургом. Автор проекта Дмитрий Артемьев объяснил, что место выбрано из-за снега, так как на Среднем Урале уже почти не осталось снежных мест.

Режиссер картины Сергей Даровский рассказал, что в тизере не будет раскрываться сюжет картины, но они надеются передать атмосферу времени и места действия.

Создатели фильма готовы к конструктивной критике тех, кто серьезно занимается историей загадочно погибшей экспедиции. Они согласны сотрудничать со специалистами в этой теме и подчеркивают, что их фильм даст возможность "дятловцам" заговорить с экрана.

Авторы проекта не скрывают, что вопрос финансирования стоит достаточно остро, так как им не удалось получить поддержки Фонда кино, поэтому они рассчитывают на помощь

Сейчас съемки идут на частные вложения, но помощь местных меценатов необходима, так как проект планируется масштабный. Работу над тизером завершат в течение месяца, основные съемки пройдут летом, в том числе и на перевале Дятлова.

Авторы рассчитывают привлечь в картину звезд российского кино, однако конкретные имена пока не называются. Картину собираются выпустить в 2019 году, в шестидесятилетнюю годовщину трагических событий.