Ещё
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова 

Рамблер 27 минут назад
Фото: ru.wikipedia.org
На Урале снимают тизер фильма "Перевал Дятлова. История, ставшая легендой", посвященного таинственной экспедиции.
Съемки проходят в селе Чусовом под Екатеринбургом. Автор проекта Дмитрий Артемьев объяснил, что место выбрано из-за снега, так как на Среднем Урале уже почти не осталось снежных мест.
Режиссер картины Сергей Даровский рассказал, что в тизере не будет раскрываться сюжет картины, но они надеются передать атмосферу времени и места действия.
Создатели фильма готовы к конструктивной критике тех, кто серьезно занимается историей загадочно погибшей экспедиции. Они согласны сотрудничать со специалистами в этой теме и подчеркивают, что их фильм даст возможность "дятловцам" заговорить с экрана.
Авторы проекта не скрывают, что вопрос финансирования стоит достаточно остро, так как им не удалось получить поддержки Фонда кино, поэтому они рассчитывают на помощь
правительства Свердловской области.
Сейчас съемки идут на частные вложения, но помощь местных меценатов необходима, так как проект планируется масштабный. Работу над тизером завершат в течение месяца, основные съемки пройдут летом, в том числе и на перевале Дятлова.
Авторы рассчитывают привлечь в картину звезд российского кино, однако конкретные имена пока не называются. Картину собираются выпустить в 2019 году, в шестидесятилетнюю годовщину трагических событий.
Дмитрий Артемьев известен сканжальным фильмом "Река", который был снят на деньги и по сценарию Сергея Мавроди.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женщина оторвала себе нос в прямом эфире12
9 сериалов, которые нельзя пропустить1
Самые красивые итальянки в истории кино8
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову9
Юрий Колокольников — о съемках в «Игре престолов»1
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение