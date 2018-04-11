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Определены три самых популярных фильма для домашнего просмотра в 2017 году
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Определены три самых популярных фильма для домашнего просмотра в 2017 году 

Ivi.ru 49 минут назад
Фото: Ivi.ru
Американская ассоциация кинокомпаний (MPAA) назвала самые популярные цифровые релизы прошлого года. То, что покупают для домашнего просмотра, несколько отличается от того, что бомбит в кинотеатрах.
Если в кино большинство зрителей предпочитали смотреть «Красавицу и чудовище», «Форсаж 8» и «Гадкого я 3», то уютно устроившись на диванчике дома включали «Расплату», «Моану» и «Чудо-женщину».
Расплата
Расплата
Боевик с Беном Аффлеком в главной роли рассказывает о математическом гении, который подрабатывает аудитором для самых опасных преступных организаций.
Моана
Моана
Мультфильм о дочери вождя, отправившейся в далекое и опасное путешествие, чтобы освободить океан от страшного заклятия.
Чудо-женщина
Чудо-женщина
История о том, как амазонка Диана стала геройской Чудо-женщиной с невероятными способностями к разрушению.
Источник: hollywoodreporter
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