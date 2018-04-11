Приянка Чопра потеряла роль в фильме из-за своего цвета кожи

Приянка Чопра дала интервью зарубежному InStyle, в котором рассказала о сложностях актерской профессии для девушки. 35-летняя подружка Меган Маркл вспомнила, как не могла получить роль из-за своих индийских корней. Актрисе отказали в пробах, аргументировав тем, что ее «физиология» не подходит для картины.

Мне нужно быть более утонченной? Или, может, прийти в форму? Что значит эта «физиология»? Тогда мой агент объяснил: «Я думаю, При, что они хотят видеть кого-то не „красного“. Эти слова очень повлияли на меня.

Приянка Чопра

С тех пор Приянка Чопра считает своим долгом добиться справедливости и равенства женщин с любым цветом кожи. Актриса также отметила, что в Голливуде существует и разделение по половому принципу. По ее словам, мужчинам платят больше, чем женщинам.

Однажды продюсер сказал мне: „Ты же понимаешь, как обстоят дела в больших фильмах с „востребованными мальчиками“. Есть определенный бюджет для девушек, мы не можем его увеличить“. Это была одна пятая того, что получали популярные актеры-мужчины.

Приянка Чопра