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Приянка Чопра потеряла роль в фильме из-за своего цвета кожи
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Приянка Чопра потеряла роль в фильме из-за своего цвета кожи 

Журнал ОК! 44 минуты назад
Приянка Чопра дала интервью зарубежному InStyle, в котором рассказала о сложностях актерской профессии для девушки. 35-летняя подружка Меган Маркл вспомнила, как не могла получить роль из-за своих индийских корней. Актрисе отказали в пробах, аргументировав тем, что ее «физиология» не подходит для картины.
Мне нужно быть более утонченной? Или, может, прийти в форму? Что значит эта «физиология»? Тогда мой агент объяснил: «Я думаю, При, что они хотят видеть кого-то не „красного“. Эти слова очень повлияли на меня.
Приянка Чопра
С тех пор Приянка Чопра считает своим долгом добиться справедливости и равенства женщин с любым цветом кожи. Актриса также отметила, что в Голливуде существует и разделение по половому принципу. По ее словам, мужчинам платят больше, чем женщинам.
Однажды продюсер сказал мне: „Ты же понимаешь, как обстоят дела в больших фильмах с „востребованными мальчиками“. Есть определенный бюджет для девушек, мы не можем его увеличить“. Это была одна пятая того, что получали популярные актеры-мужчины.
Приянка Чопра
Напомним, что Приянка Чопра — не только известная актриса, но и близкая подруга Меган Маркл. Ранее журналисты думали, что именно ей выпадет почетная роль подружки невесты, однако есть и другие кандидатуры — канадский стилист Джессика Малрони и актриса Сара Рафферти.
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