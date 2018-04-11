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Ушел из жизни режиссер и артист кировского драмтеатра Виктор Регурецкий
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Ушел из жизни режиссер и артист кировского драмтеатра Виктор Регурецкий 

РИА «ФедералПресс» 32 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Кирове на 81 году жизни скончался талантливый режиссер и артист драматического театра Виктор Иванович Регурецкий. О смерти мэтра сообщила пресс-служба драмтеатра.
«Виктор Иванович оставил о себе добрую память как тонкий, интеллигентный человек, талантливейший артист и режиссёр. Он был по-настоящему «актёрским» режиссёром, открывал в них новые грани, в выборе пьес и приёмов не боялся идти «по нетоптаным дорожкам». Его спектакли навсегда останутся в памяти кировчан как жизнеутверждающие, искрящиеся светом и радостью», — соболезнуют коллеги.
Свой творческий путь Регурецкий начал артистом и режиссёром-ассистентом в Ферганском областном театре драмы, откуда был направлен на учёбу в Москву.
«Виктор Иванович окончил режиссёрский факультет ГИТИСА в 1961 году. Дипломный спектакль Регурецкий ставил в Липецком драматическом театре, где прослужил ещё три года. Также он служил режиссёром-постановщиком в драматическом театре Ставрополя, главным режиссёром в Тамбовском областном драматическом театре, актёром Воркутинского драматического театра. В Кировском драматическом театре Виктор Иванович служил артистом и режиссёром-постановщиком с 1978 по 1988 годы. С 1989 года поступил главным режиссёром в Областной Дом народного творчества, курировал народные и драматические театры области. В 1998 году мэтр вернулся в Кировский драматический театр», — говорится в сообщении.
На подмостках кировского драматического Регурецкий поставил множество спектаклей по пьесам классического репертуара и произведениям современных авторов. Прощание с режиссером состоится завтра, 12 апреля с 9.30-10.30 в нижнем фойе Кировского драматического театра.
Фото: пресс-служба Кировского драматического театра
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