Настасья Кински войдет в жюри ММКФ 

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Вышел второй трейлер фильма о молодом Хане Соло

Фильмы Тарантино и Копполы вошли в топ худших картин лучших режиссеров мира

Смехов: мне очень неловко, когда в лоб спрашивают о любимых артистах или поэтах