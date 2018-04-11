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Настасья Кински войдет в жюри ММКФ
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Настасья Кински войдет в жюри ММКФ 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Немецкая актриса, звезда фильмов Романа Полански и Вима Вендерса Настасья Кински стала членом жюри основного конкурса 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кинофорума.
Председателем жюри будет итальянский продюсер Паоло Дель Брокко. Также в состав экспертного жюри вошли режиссер Анна Меликян (Россия), актер Джон Сэвидж (США), режиссер Лян Цяо (Китай). Им предстоит 16 отсмотреть 16 кинолент основного конкурса.
ММКФ пройдет с 19 по 26 апреля. Впервые фестиваль прошел в 1935 году под председательством режиссера Сергея Эйзенштейна. Сейчас президенти кинофестиваля является режиссер Никита Михалков.
Ранее сообщалось, что режиссер военной киноленты «28 панфиловцев» Ким Дружинин покажет свой новый фильм «Танки» вне конкурса на ММКФ.
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