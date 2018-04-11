Немецкая актриса Настасья Кински вошла в жюри ММКФ

Председателем жюри этого года стал итальянский продюсер Паоло Дель Брокко.

В основной конкурс были отобраны 16 кинолент, одна из которых — «Неаполь под пеленой» — станет фильмом открытия 40-го ММКФ.

Московский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 26 апреля.