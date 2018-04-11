Немецкая актриса Настасья Кински вошла в жюри ММКФ 

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Немецкая актриса Настасья Кински вошла в жюри основного конкурса 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), сообщила пресс-служба кинофорума.
Председателем жюри этого года стал итальянский продюсер Паоло Дель Брокко.
Помимо Кински и Дель Брокко, в жюри также вошли режиссер Анна Меликян (Россия), актер Джон Сэвидж (США), режиссер Лян Цяо (Китай).
В основной конкурс были отобраны 16 кинолент, одна из которых — «Неаполь под пеленой» — станет фильмом открытия 40-го ММКФ.
Московский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 26 апреля.
Московский международный кинофестиваль — один из старейших в мире, он впервые прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль стал проводиться регулярно. Президент кинофестиваля — режиссер Никита Михалков.