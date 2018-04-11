«Имя розы» и «Парфюмера» превратят в сериалы 

Как сообщает портал The Hollywood Reporter, сразу несколько компаний начали работу над экранизациями бестселлеров 1960-1980-х годов.
TMG начали работу над производством сериала по мотивам романа итальянского писателя Умберто Эко «Имя розы» о серии таинственных убийств в затерянном монастыре. Известно, что сериал будет состоять из восьми эпизодов, а главные роли исполнят Руперт Эверетт и обладатель премии Каннского фестиваля Джон Туртурро. Премьера назначена на весну 2019 года.
Стриминговый сервис Netflix объединился с немецкой студией Constantin Film для адаптации романа немецкого драматурга Патрика Зюскинда «Парфюмер. История одного убийцы» о молодом человеке, чей талант сделал из него преступника. Дата премьеры и актерский состав пока не известны.
BBC снимет сериал по книге 1983 года английского писателя Джона Ле Карре «Маленькая барабанщица». Режиссером выступит автор «Олдбоя» и «Сочувствия господину Месть» Пак Чхан Ук, а одна из главных ролей досталась Майклу Шеннону. Когда состоится премьера экранизации не сообщается. Известно, что производство сериала начнется уже в этом году.