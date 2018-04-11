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Акция «Культурный минимум» пройдет в Рекорде
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Акция «Культурный минимум» пройдет в Рекорде 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
Международный день культуры отмечается 15 апреля. В этот день проводится Всероссийская акция «Культурный минимум», в рамках которой ЦК «Рекорд» организует открытую лекцию Веры Фортунатовой и специальный показ фильма Никиты Михалкова «Несколько дней из жизни Обломова». Об этом сообщают организаторы.
Лекция «При свете вечности: читаем-изучаем-смотрим классику!» начнется в 13:00. Культурологическое прочтение самого известного романа И. А. Гончарова предложит доктор филологических наук, профессор ННГУ Вера Алексеевна Фортунатова.
Специальный показ фильма режиссера Никиты Михалкова «Несколько дней из жизни Обломова» начнется в 14:00. Лента будет демонстрироваться в новой цифровой реставрации, выполненной специалистами «Мосфильма».
Вход на лекцию и кинопоказ — свободный.
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