Акция «Культурный минимум» пройдет в Рекорде

Международный день культуры отмечается 15 апреля. В этот день проводится Всероссийская акция «Культурный минимум», в рамках которой ЦК «Рекорд» организует открытую лекцию Веры Фортунатовой и специальный показ фильма Никиты Михалкова «Несколько дней из жизни Обломова». Об этом сообщают организаторы.

Лекция «При свете вечности: читаем-изучаем-смотрим классику!» начнется в 13:00. Культурологическое прочтение самого известного романа И. А. Гончарова предложит доктор филологических наук, профессор ННГУ Вера Алексеевна Фортунатова.

Специальный показ фильма режиссера Никиты Михалкова «Несколько дней из жизни Обломова» начнется в 14:00. Лента будет демонстрироваться в новой цифровой реставрации, выполненной специалистами «Мосфильма».

Вход на лекцию и кинопоказ — свободный.